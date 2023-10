Helen Dorn: Amokläufer stirbt mysteriös an Hamburger Schule

Die Polizistin Marie Reinhard (Anica Dobra, 60) macht wenig später eine Durchsage in der Schule, in der sich weitere Lehrer und Schüler verschanzen. "Bitte begebt euch sofort in eure Klassenräume. Es ist sehr wichtig, dass ihr das tut und dabei ruhig bleibt. Eure Lehrkräfte werden die Türen von innen verschließen. Euch kann nichts passieren, aber bleibt von Fenstern und Türen weg."

Rechtsmediziner Weiher hat Infos für Dorn. © ZDF/Georges Pauly

Während schwer bewaffnete Einsatzkräfte die Bildungsstätte gründlich durchkämmen, ist der schwer verwundete Amokläufer im Keller angekommen, in dem sich seine Freundin Abedi Elemide (Carla Njine, 23) um ihn kümmert.

Abedis Papa, der Hausmeister an der Schule ist, schaut sich die Wunde an. "Oh Gott, er muss sofort in ein Krankenhaus, sonst wird er sterben."

Er schickt seine Tochter weg und sagt zu Rocco: "Du bist der Teufel. Was du anfasst, geht kaputt. Ich lass' nicht zu, dass du Abedi zerstörst."

Rocco schickt seinem Bruder Denniz Burhan (Dominik Ganser) eine Nachricht, er solle in den Heizungskeller kommen. Dort angekommen findet der den Täter aber tot vor. Vom Hausmeister fehlt jede Spur. Hat er nachgeholfen?

Helen Dorn verzweifelt bei der Ermittlungsarbeit. Bis sie herausfindet, worum es im Fall wirklich geht.