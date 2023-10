Nächtlicher Brand in Berlin: Identität von verkohlter Leiche zunächst unklar

Schockiert vom Anblick der verkohlten Leiche (v.l.n.r.): Pathologin Veronika Schäfer, die Hauptkommissare Mavi Neumann und Robert Heffler sowie Spurensicherin Josefa Arnheimer. © ZDF/Oliver Feist

Im Bad einer Notunterkunft macht sich Peter Michels (gespielt von Thomas Gerber, 55) fertig, rasiert sich, trägt Aftershave auf. Gut gelaunt verlässt er das Gebäude, hebt anschließend eine große Menge Bargeld an einem Automaten ab.

An einer Tram-Haltestelle am Anton-Saefkow-Platz im Ortsteil Fennpfuhl beobachtet er vier Jugendliche, die gerade eine Straßenbahn verlassen. Als diese sich trennt, verfolgt er Richy Hansen (Frederic Balonier, 22), seinen Sohn. "Ich will mit dir reden, ich hab die Kohle zusammen", verkündet er dem 15-Jährigen.

In der nächsten Szene liegt Michels nachts betrunken auf der Ladefläche eines Transporters, als er Besuch bekommt. "Was willst du denn hier?", fragt er. Danach ist ein brennendes Boot auf der Havel an der Schulenburgbrücke zu sehen.

5.30 Uhr schließlich ruft ein Jogger aufgrund des Brandes die Feuerwehr. Die Kameraden finden auf dem Kutter eine verkohlte Leiche.

Was die Kommissare Mavi Neumann (Aybi Era, 33), Robert Heffler (Jürgen Vogel, 55), Spurensicherin Josefa Arnheimer (Ceci Chuh, 32) und Pathologin Veronika Schäfer (Anne Müller, 41) noch nicht wissen: Der Tote ist offensichtlich Peter Michels.