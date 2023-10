"Bald brennst du, Schlampe!" Dschungelcamp-Star in TV-Mordfall involviert

Dort angekommen zündet sie sich während der Wartezeit eine Zigarette an, wird dann niedergeschlagen.

Nach "Und dann? Was möchtest du mit mir tun?" bricht sie die Aufnahme ab, ruft jemanden an, bestellt ihn zum Treffpunkt "tote Eiche".

Die seit ein paar Monaten aus privaten Gründen beurlaubte Informatik-Professorin Sina Priemke (gespielt von Kotti Yun, 40) hört sich mitten in der Nacht daheim eine Tonaufnahme an. Sie stammt von ihrem Vorgesetzten Prof. Brenneisen (Falilou Seck, 56) und einer Unbekannten namens Melanie.

Der demente Elmar Priemke verlor innerhalb eines Monats zwei Töchter. © ZDF/Oliver Feist

Am nächsten Morgen wird ihre Leiche in dem Wald gefunden. Rechtsmedizinerin Veronika Schäfer (Anne Müller, 41) entdeckt neben der Toten einen blutigen Stein und mehrere Löcher in der Schädeldecke des Opfers.

Sina Priemke hat vor einer Woche bereits eine Morddrohung erhalten. Es wurde versucht, ihr Auto anzuzünden, neben dem ein Zettel mit der Aufschrift "Bald brennst du, Schlampe" gefunden wurde.

Im Haus der Priemkes wohnten neben Sina auch Bruder André (Paul Jumin Hoffmann, 37) und - bis zu ihrem Krebstod - Schwester Liane. Der demente Vater Elmar (Winfried Glatzeder, 78, wurde bei Melanie Müllers Dschungelcamp-Sieg 2014 Fünfter), ehemaliger Musikproduzent im Ruhestand, verlor also beide Töchter innerhalb eines Monats, was ihm aufgrund seiner altersbedingten Krankheit verschwiegen wird.

Weitere Ermittlungen ergeben, dass neben Prof. Brenneisen auch Sinas Ex-Freund Yannis Kuhlow (Liliom Lewald, 34) zum Verdächtigenkreis zählt, da der Kampfsportler nicht mit der Trennung zurechtkam.