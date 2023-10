Kommissarin Lucas: Männer treten brutal auf Frau (†45) ein, Gaffer glotzen

Nürnberg - Sieben Monate nach ihrem letzten Einsatz ist " Kommissarin Lucas " wieder gefordert. Diesmal geht es um zwei brutale Männer, die eine Frau zu Tode prügeln und treten. Im ZDF-Krimi will sie die Täter zur Strecke bringen, doch eine Informantin hält den Aufenthaltsort aus Angst geheim.

"Die Frau ist noch am Tatort verstorben", berichtet ihr Kollege Werner Fitz (Sebastian Schwarz, 39), der nicht weiß, dass Lucas die Attacke auf Karin Hofer (Franziska Schlattner, 52) beobachtet hatte. "Wahrscheinlich Totschlag, vielleicht sogar Mord . Es sollen überall Gaffer rumgestanden haben - geholfen hat natürlich keiner."

Ellen Lucas (gespielt von Ulrike Kriener, 68) ist in einer U-Bahn unterwegs. Als diese aus der Haltestelle Scharfreiterring ausfährt, beobachtet die Kommissarin eine brutale Attacke auf eine Frau.

Als Kommissarin Lucas den zertrümmerten Kopf der Toten sieht, schreckt sie zurück. © ZDF/Hendrik Heiden

Es folgt eine große Befragung aller Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt an der Haltestelle oder der ausfahrenden Bahn befunden hatten.

Viele reden sich raus, wollten die Polizei rufen, taten es aber nicht oder hofften, dass andere der Frau zu Hilfe kommen. Dafür sprang ein gebrechlicher Rentner, der auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig stand, ins Gleisbett. Ein tödliches Risiko: "Ich hatte eine Heidenangst, dass mich der Zugführer übersieht." Angekommen am Tatort war es schon zu spät.

Die Befragungen ergeben, dass das Opfer eine junge Frau vor den Männern beschützen wollte und daraufhin mit ihnen aneinandergeriet. Kann das wirklich der Grund einer solchen Gewalteskalation sein?

Völlig überraschend ergibt die Obduktion, dass die 45-Jährige nicht an den Schlägen und Tritten verstorben ist. Was also geschah wirklich auf dem Bahnsteig?