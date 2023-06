Rollstuhlfahrerin verschwindet aus Berliner Pflegeheim: Kamerabilder manipuliert!

Infolge dieses Sturzes ist Julia Melzer querschnittsgelähmt geworden. © ZDF/Oliver Feist

"Es ist nicht wichtig, wie groß der erste Schritt ist, den wir gehen. Es ist nur wichtig, in welche Richtung und dass ihr ihn geht. Der Tag, der alles verändern kann, beginnt jeden Morgen neu", erzählt Julia Melzer (Chiara Schoras, 47) ihren Zuhörern während eines Online-Vortrags.

Seit einem Sturz von einer Dachterrasse sitzt Melzer im Rollstuhl und wird in einem Pflegeheim betreut. Der Angestellte Ole Sost (Timur Bartels, 27) bringt sie am Nachmittag noch einmal in den Garten, wo sie ein Telefonat von ihm belauscht. "Jetzt hör doch auf, mir zu drohen. Gib mir eine Woche, dann kriegst du das Geld", sagt er darin und bemerkt, dass Melzer alles mitbekommen hat.

Abends kommt ihr Ehemann Benno Melzer (Florian Sumerauer, 34) zu Besuch und badet Julia. Anschließend verlangt sie von ihm, sie zu küssen. Nach ein paar wenigen Lippenberührungen bricht er ab, könne das nicht.

Pfleger Ole Sost und Kollegin Suri Weber (Victoria Schulz, 32) wollen der ab dem ersten Brustwirbel gelähmten Rollstuhl-Fahrerin am nächsten Morgen das Frühstück bringen, doch sie ist nicht mehr in ihrem Zimmer.

Weber kann sich aufgrund Melzers Pflegestufe 5 nicht erklären, wie sie die Einrichtung unbemerkt verlassen konnte, berichtet sie den Kommissaren Oliver Radek (Hans-Werner Meyer, 59) und Alexander von Tal (Aleksandar Radenkovic, 43).