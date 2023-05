"Letzte Spur Berlin": Verschwunden aus einem Pferdestall - Wo ist Anika?

Berlin - Um eine möglicherweise erneut entführte Reitsportlerin drehen sich im ZDF-Krimi " Letzte Spur Berlin " am heutigen Freitag die Ermittlungen der Vermisstenstelle des LKA Berlin.

Anika Homberg verschwindet aus einem Pferdestall. © ZDF/Oliver Feist

"Ich konnte nicht mehr schlafen", sagt Anika Homberg (Lilly Krug, 21) auf die Frage von Tabea Landoff (Anne-Marie Lux, 33), weshalb sie so früh schon im Pferdestall ist.

Kurz vor dem Turnier, das an diesem Tag ansteht, bietet Tabea an, für die 25-Jährige und sich noch Rührei zu braten, will dafür Eier vom Nachbarhof holen. Als sie die Stalltür hinter sich schließt, bekommt Anika plötzlich eine Panikattacke.

Sie schnappt sich ihr Handy, ruft eine zunächst unbekannte Person an und sagt: "Ich hab's mir überlegt. Gehst du nach dem Turnier mit mir zur Polizei? Ich würde dein Angebot gern annehmen."

Wenig später trifft Walter Homberg (Stefan Jürgens, 60) auf dem Hof ein und fragt Tabea, wo seine Tochter stecke.

Er findet in einer der Pferdeboxen Anikas Halskette und merkt: Ihr muss etwas zugestoßen sein.