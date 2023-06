Berlinerin Nele (16) will ihren ersten Sex erleben - und verschwindet spurlos

Berlin - Nachdem sie erfahren hat, dass sie intersexuell ist, will eine 16-Jährige ihr erstes Mal haben. Wenig später verschwindet sie aber. Und wird in der ZDF-Reihe " Letzte Spur Berlin " zum Fall für das Team der LKA-Vermisstenstelle.

Mit Philip Bauder will Nele Schneider ihren ersten Sex haben. © ZDF/Oliver Feist

Ein bedeutsamer Tag für Nele Schneider (gespielt von Nadine Kösters, 28). Die 16-Jährige bereitet sich in ihrem Zimmer auf ihr erstes Mal vor, das sie mit Philip Bauder (Oskar Redfern, 25) erleben will.

Das Date verläuft aber scheinbar nicht wie geplant, Nele stürzt überhastet und weinend aus der Wohnung in Richtung ihres Zuhauses. Kurz vor der Eingangstür begegnet sie ihrer Mutter Nadine Schneider (Julischka Eichel, 42), die in einem Restaurant arbeitet und mit ihr reden will. "Dir noch mal vertrauen? Never!", ruft Nele aufgelöst.

Nach ihrer Schicht kommt Nadine nach Hause. Obwohl Licht in der Wohnung brennt, ist ihre Tochter verschwunden. Ihr Zimmer ist verwüstet, das Fenster steht sperrangelweit offen. Wo ist die 16-Jährige?

Im Gespräch mit Oliver Radek (Hans-Werner Meyer, 59) und Mina Amiri (Jasmin Tabatabai, 55) erzählt ihre Mutter, dass an einen Freund noch nicht zu denken sei, da Nele viel jünger wirke und schüchtern sei.