Blutiges Finale! Gleich vier Tote zum Ende einer ZDF-Krimireihe

Gregor Schmidt hat immer wieder schlimme Vorahnungen. © ZDF/Maor Waisburd

In einem Wohngebiet steht Gregor Schmidt (Lars Rudolph, 56) gegenüber einem Einfamilienhaus, wo zwei Mädchen in der Garageneinfahrt Basketball spielen. Er läuft auf die Kinder zu, bleibt am Zaun stehen, spricht Luisa Becker (Clara Urrutia Schwarze, 13) an.

"Du fährst doch morgen auf Klassenfahrt. Fahr nicht!", sagt er zu der sichtlich irritierten Schülerin. In dem Moment kommt ihr Papa Fabian Becker (Alexander Beyer, 49) aus dem Haus und fordert Schmidt auf, die Kinder in Ruhe zu lassen. Der sagt beim Gehen noch einmal: "Fahr nicht."

Zurück in seinem Hausboot angekommen, zeichnet Schmidt wieder Horrorszenarien, die er sich gedanklich einbildet. Nachdem er eine Tablette zu sich genommen hat, ruft er seinen Psychiater Prof. Dr. Dr. Cornelius Kleist (Bernhard Schir, 60) an.

"Es geht wieder los. Jemand wird sterben. Ich hab das kleine Mädchen gesehen. Sie ist ins Eis eingebrochen. Nur noch 36 Stunden", sagt er, um mit direkter Anrede zu ihm zu ergänzen: "Ich glaube, Sie werden sterben!"