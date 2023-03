Heute Staffelstart! Das passiert in der 1. Folge "Letzte Spur Berlin"

Berlin - Die ZDF-Krimireihe " Letzte Spur Berlin " geht in die 12. Staffel! Am heutigen Freitag übernehmen die Hauptstadt-Kommissare den Sendeplatz der "SOKO Leipzig", die in der vergangenen Woche in die Sommerpause gegangen ist, - und sie müssen den mysteriösen Vermisstenfall eines Sanitäters klären.

Rettungssanitäter Julius Mommsen verabredet sich mit seiner Freundin. © ZDF/Maor Waisburd

Jenny Malchow (gespielt von Antonia Breidenbach, 26) nimmt in der Leitstelle der Berliner Feuerwehr einen Notruf entgegen. "In Mitte, Köpenicker Straße 139. Hier liegt so ein junger Typ mitten auf der Straße. Ich weiß nicht, was mit dem ist", sagt der Mann am anderen Ende der Leitung.

Die Disponentin schickt sofort einen Krankenwagen zum beschriebenen Ort und fordert den Anrufer auf, auch dort zu warten. Die Rettungssanitäter Elsa Kubischek (Diane Willems, 37), Marco Zöllner (Jeremy Mockridge, 29) und Julius Mommsen (Leon Blaschke, 26) machen sich auf den Weg.

Der Patient ist sturzbetrunken, aber ansprechbar und seine Atemwege sind frei, also nicht beispielsweise durch Erbrochenes verschlossen. "Der kann sich doch hier in Ruhe ausnüchtern. Ansonsten kotzt er uns noch in den Wagen", witzelt Marco, holt danach aber die Trage und fixiert den jungen Mann darauf.

Nachdem er in der Klinik abgeliefert wurde, reinigt Julius noch den RTW. 20 Minuten später trifft seine Freundin Jenny am vereinbarten Treffpunkt ein. Doch von dem Sanitäter und dem Fahrzeug fehlt jede Spur. Besorgniserregend findet sie, dass Blut neben einem umgekippten Eimer ist. Es ist Julius' Blut!