Blutiger Schusswechsel mit vier toten Polizisten! Was ist in diesem Haus passiert?

Waisenkind Paula (r.) möchte Gegenstände verkaufen. © NDR/Sandra Hoever

Die zwölfjährige Paula (gespielt von Alissa Lazar, 15) klingelt an einem Ferienhaus. Während Barbara Silbernagel (Antje Otterson, 44) das Mädchen, das selbst hergestellte Sachen verkaufen möchte, an der Tür abwimmeln will, bittet Simon Rost (Rainer Furch, 59) es herein.

Wenig später radeln Björn Rasmus (Matti Krause, 37) und Julia Mann (Nadine Quittner, 34) vor das rote Haus, fragen die gerade davor stehende Barbara nach dem Weg.

Als sie ihr diesen auf dem Handy zeigt, erschießt er die Frau von hinten. Simon Rost ruft sofort "Überfall", bevor die Täter ins Gebäude vordringen.

Es fallen unzählige Schüsse. Letztlich können der angeschossene Simon und Anne Jacobsen (Cécile Gujer, 44) mit einem Pick-up fliehen. Die Täter rennen davon.

Paula, die sich im Bad versteckt hielt, geht ins völlig verwüstete Wohnzimmer, findet dort die Leiche von Sascha Schmidt (Johannes Ahn, 44). Sie rennt aus dem Haus, kann so den Mördern entkommen.