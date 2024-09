Quiz zu Sachsens TV-Krimis: Mord und Totschlag, gefällig? Gern, aber bitte regional!

Leipzig - Die einzige Primetime-SOKO des Freitagabends feiert 25-jähriges Jubiläum: Am gestrigen Freitag startete die inzwischen 25. Staffel der " SOKO Leipzig " (abrufbar in der Mediathek ). Doch Ina Zimmermann und ihr Team sind längst nicht die einzigen Fernseh-Kommissare, die in Sachsen ermitteln. Von " Tatort Dresden " bis " Erzgebirgskrimi ": Wie gut kennt Ihr Euch aus?

2. Die Anfänge des Dresdner Tatorts reichen bis ins Jahr 1993 zurück, wo erstmals Ermittler in Dresden tätig wurden. In "Ein Fall für Ehrlicher" nahmen Bernd Michael Lade (59) und wer noch den Dienst auf?

Wegen ihres Erfolgs wurde die Serie sogar in die Freitags-Primetime befördert. An welchem Wochentag wurde "SOKO Leipzig" bis zur dritten Staffel ausgestrahlt?

Dreharbeiten zu neuen "Wolfsland"-Filmen. Aber in welcher Stadt? © MDR/Molina Film/Felix Matthies

Jubiläum feiert auch "Krimi total", die Dresdner Krimi-Spiel- und Event-Reihe. Vor 20 Jahren begann alles mit dem ersten Fall "Der Duft des Mordes". Seitdem mussten zahlreiche neue Kriminalfälle gelöst werden - in den eigenen vier Wänden, auf Feiern sowie beim "Krimi total"-Dinner und -Musical.

Wenn auch Ihr mal auf den Geschmack dieser mörderischen Unterhaltung kommen möchtet, habt Ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Wir verlosen zweimal ein frei wählbares Krimispiel (Infos: www.krimitotal.de/krimispiele/) von "Krimi total".

So macht Ihr mit: Schickt uns das Lösungswort (Buchstaben vor der richtigen Antwort) per E-Mail an gewinnspiel@tag24.de, Betreff "Krimi" oder per Postkarte an Morgenpost am Wochenende, Ostra-Allee 18, 01067 Dresden. Einsendeschluss ist Dienstag, der 1. Oktober. Bitte unbedingt Namen, Adresse und Telefonnummer angeben! Wir wünschen viel Glück!

