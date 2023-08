Diese Ermittler kehren zurück in den Dienst: Endlich wieder "Tatort"-Zeit!

Berlin - Das Warten hat ein Ende: Der letzte Sonntag ohne neuen "Tatort" bzw. "Polizeiruf: 110" steht an. Bis Weihnachten sind gut ein Dutzend neuer Fälle zu sehen. Ein Überblick, was Fans bis Ende Dezember erwartet, von wem sie sich verabschieden müssen und wer neu dazustößt.

Diesmal muss sie einer jungen Mutter zur Seite stehen: Lana (Hannah Schiller, 23, r.) wurde mitten in der Fußgängerzone der Kinderwagen inklusive Baby geklaut!

Die Sommerpause endet am 27. August mit einem neuen "Polizeiruf 110" aus Magdeburg: "Du gehörst mir" ist der 18. Fall für Claudia Michelsen (54) als Hauptkommissarin Doreen Brasch, der gleichzeitig auch ein Jubiläum für sie ist. Seit zehn Jahren ermittelt sie in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Top-Quote garantiert ist beim zweiten Münster-"Tatort" des Jahres, in dem diesmal einem früheren Mitschüler von Kommissar Thiel (Axel Prahl, 63, r.) allerhand Merkwürdiges passiert.

Die "Tatort"-Saison wird am 3. September, wie bereits im vergangenen Jahr, mit der dienstältesten Ermittlerin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, 62) eröffnet:

"Little Boxes" spielt im Uni-Milieu! © dpa/BR

Ein neues Gesicht in der bayrischen Landeshauptstadt: Nachdem Verena Altenberger (35) ihren Dienst als Elisabeth "Bessie" Eyckhoff quittierte, gibt Johanna Wokalek (48, "Die Päpstin") am 17. September an der Seite ihrer Kollegen Dennis Eden (Stephan Zinner, 49) und Otto Ikwuakwu (Bless Amada, 26, r.) ihren Einstand als Ermittlerin Cris Blohm im Münchner "Polizeiruf 110".

Der Sonntagskrimi "Little Boxes" spielt im Uni-Milieu, das Mordopfer ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter und angeblicher Vergewaltiger.