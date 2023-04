WaPo Elbe: Tschechen-Gangster heizen über Fluss und lassen Deutsche schwer verletzt zurück

Mit einem Schlauchboot heizt das Quartett über die Elbe bis nach Deutschland. © ARD/Rudolf Wernicke

Hauptkommissarin Maike Junghans (gespielt von Carina Wiese, 54) wundert sich über zwei viel zu schnelle Boote, die auf der Elbe am Polizeirevier der Wasserschutzpolizei vorbeischießen.

Junghans funkt das verfolgende Boot an und will wissen, was auf der Wasserstraße vor sich geht. "Sondereinsatz, Verfolgung Verdächtiger", erwidert Karel Svoboda (Ivan Shvedoff, 53), ein Kommissar der tschechischen Wasserschutzpolizei. Er gibt außerdem an, keine Amtshilfe zu benötigen.

"Svoboda, brechen Sie die Aktion ab oder ich erstatte offiziell Beschwerde", droht WaPo-Chefin Junghans. Zwar wenden die tschechischen Kollegen mit ihrem Boot und lassen die Verdächtigen ziehen, doch eine Erklärung gibt es nicht.

Elbabwärts suchen Jana Macourek (Barbara Prakopenka, 30) und Moritz Krätschmer (Ferdi Özten, 35) anschließend die Elbe ab und finden das gesuchte Schlauchboot am Ufer.

Ein paar Meter weiter liegt die schwer verletzte Tonja Hoffmann (Magdalena Kosch, 29) mit einer Kopfwunde.