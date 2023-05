Schock am Nordseestrand: Verkaterter Ermittler findet verkohlte Stückel-Leiche

Norden (Ostfriesland) - Erst wird Hochzeit gefeiert, dann ruft die Arbeit schon wieder: Am Strand in Ostfriesland wird eine verkohlte Leiche gefunden, dank der das Ermittler-Ehepaar Klaasen und Weller auf seine Flitterwochen verzichten muss. Sie erwartet ein undurchsichtiger Fall und noch weitere Todesopfer.

Eben haben die Kommissare Ann Kathrin Klaasen und Kommissar Frank Weller noch Hochzeit gefeiert... © ZDF/Sandra Hoever

Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen (gespielt von Picco von Groote, 42) und Kommissar Frank Weller (Christian Erdmann, 47) erleben den schönsten Tag in ihrem gemeinsamen Leben: Sie heiraten standesamtlich im Teemuseum im ostfriesischen Norden. Später feiern sie ausgelassen beim Osterfeuer am Strand.

Doch schon am nächsten Morgen folgt die Ernüchterung, als der völlig verkaterte Kommissar Rupert (Barnaby Metschurat, 48) am Strand in der noch glühenden Asche eine völlig verkohlte Leiche entdeckt. Die Flitterwochen des frisch getrauten Ermittler-Ehepaars werden wohl ausfallen oder mindestens verschoben werden müssen.

Wie Rupert in der Rechtsmedizin erfährt, ist das männliche Opfer mutmaßlich durch einen Schnitt durch die Kehle gestorben, bevor es zerstückelt und verbrannt wurde.

Nach Hinweisen stellt sich heraus, dass es sich bei dem Toten vermutlich um Cafébetreiber Christoph Willbrandt (Thomas Ziesch, 52) handelt – der zwei Tage zuvor vermisst gemeldet worden war.

Die Kommissare finden im Gespräch mit einer Mitarbeiterin des Cafés heraus, dass dessen Tochter Ines (Pauline Pollmann, 19) erst vor Kurzem im Alter von 19 Jahren gestorben ist – Todesursache waren wohl Drogen und Alkohol. Die Angestellte verrät ihnen auch, dass der Tote wenige Tage zuvor fast von einem Auto überfahren worden ist.

Hinter dem Steuer saß Ermittlungen zufolge seine Ex-Frau Ulrike (Tanja Schleiff, 49). Wollte sie sich dafür rächen, dass er ihr nicht dabei helfen wollte, die Menschen zur Rechenschaft zu ziehen, die sie als Verantwortliche für Ines' Tod sieht? Oder steckt mehr dahinter?