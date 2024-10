Nasskalter Samstag? Kein Problem! Das sind unsere TV-Tipps

Im dichten TV-Dschungel kann man schnell den Überblick verlieren. Wir verraten Euch, was sich lohnt und wovon Ihr die Finger lassen solltet.

Von Nadine Steinmann

Deutschland - Ihr habt noch keine Pläne für den heutigen Samstag? Wie wäre es angesichts des ungemütlichen Herbstwetters mit ein paar äußerst gemütlichen Stunden auf der Couch? Dafür haben wir ein paar preisträchtige TV-Tipps für Euch parat.

Pflichttermin

Die Familie Zweifler führt in Frankfurt einen Feinkostladen. © ARD Degeto/HR/Turbokultur/Elliot

Die Zweiflers waren vergangene Woche der große Abräumer beim Deutschen Fernsehpreis. So wurden nicht nur zwei der Hauptdarsteller ausgezeichnet - die gesamte Produktion siegte zudem in der Kategorie "Beste Drama-Serie". Wer sich von der tragisch-humoristischen Miniserie über eine jüdische Familie und ihren Feinkostladen in Frankfurt noch überzeugen will, bekommt ab heute die Chance dazu. 20.15 Uhr, HR

Geheimtipp

Alexander Waibl (56) erklärt seiner Mittelblockerin Nathalie Lemmens (29), was sie auf dem Feld besser machen kann. © imago/Hentschel

Endlich ist die Volleyball-Bundesliga wieder in vollem Gange! Und heute wollen unsere Dresdnerinnen unter Leitung von Trainer Alexander Waibl in ihrem zweiten Heimspiel der Saison weitere drei Punkte für die Tabelle holen. Auf der gegnerischen Seite nehmen die Damen vom USC Münster Aufstellung. Ein guter Gegner, um das eigene Zusammenspiel weiter zu festigen und sich für die Top-Teams in Form zu bringen! 22.30 Uhr, Phoenix

Bloß nicht!

TV-Koch Alexander Kumptner (41) stellt seine Kandidaten vor schwierige Herausforderungen. © SAT.1 / Julia Feldhagen

Wer - wie ich - der Meinung war, der deutsche TV-Markt sei in Bezug auf Kochsendungen völlig übersättigt, der wurde dieses Jahr eines Besseren belehrt. Mit Das Schnäppchen-Menü - Drei Gänge, fertig, los ist eine weitere Show rund ums Thema Essen an den Start gegangen. Mir vergeht da leider der Appetit ... 12.55 Uhr, Sat.1

Streaming

Die Historienverfilmung erzählt von den Erlebnissen eines britischen Navigators, der im 17. Jahrhundert nach Japan kommt und dort zum Samurai wird. © Disney+