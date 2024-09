Deutscher Fernsehpreis 2024: Triumph für ZDF - Holocaust-Überlebende rührt zu Tränen!

Cast und Crew der Serie "Die Zweiflers" nehmen den Fernsehpreis in der Kategorie beste Drama-Serie entgegen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Bei einer TV-Gala in Köln konnte sich vor allem die ARD-Produktion "Die Zweiflers" in mehreren wichtigen Kategorien durchsetzen. Darsteller Aaron Altaras (28) wurde als bester Schauspieler geehrt, Darstellerin Sunnyi Melles (65) als beste Schauspielerin. Die ganze Produktion wurde zur besten Drama-Serie gekürt.

Die tragisch-humoristische Miniserie dreht sich um eine jüdische Familie mit Feinkostladen und -restaurant in Frankfurt. Neben Deutsch wird dabei beispielsweise auch Jiddisch und Englisch gesprochen. Beim Deutschen Fernsehpreis heimste sie vier Ehrungen ein. Bereits am Vorabend hatte sie sich bei einer ersten Verleihungsshow in der Kategorie "Beste Kamera Fiktion" durchgesetzt.

Für den wohl emotionalsten Moment des Abends sorgte allerdings eine andere Produktion: Der Film "Ich bin! Margot Friedländer" (ZDF), der dramatische Spielszenen mit historischem Material und Interviews mit der mehr als 100 Jahre alten Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer (102) verknüpft. Friedländer sprach in einem Einspieler direkt zu den Zuschauern und sagte:

"Unser Film möchte aufzeigen, was passieren kann, wenn Demokratie aus den Fugen gerät." Und sie sagte: "Die Demokratie muss bleiben." Das Publikum im Studio erhob sich von den Sitzen und applaudierte. Mehrere Gäste hatten Tränen auf den Wangen.