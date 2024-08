TV total XXL: Gleich mehrere Weltrekorde in einer Show, ProSieben verdoppelt Sendeplätze

Hält den Fans weiter die Stange: Sebastian Pufpaff (47) darf bald zweimal pro Woche ran – möchte aber zuerst Weltrekorde sammeln. © ProSieben/Joyn/Julia Feldhagen

Am Samstagabend steigt laut ProSieben "die größte 'TV total'-Party aller Zeiten".

Ab 20.15 Uhr möchte Sebastian Pufpaff in der Lanxess Arena in Köln gleich mehrere Weltrekorde aufstellen. Welche, will der Sender noch nicht verraten.

Nur so viel: "Bei einem Weltrekord steht eine 30 Meter lange Stange im Mittelpunkt des Geschehens. Und für einen weiteren Weltrekord wird es laut. Richtig laut. Böse laut."

In der 120-Minuten-Ausgabe "TV total XXL" wird die hauseigene Band "Heavytones" unter anderem von Gästen wie Roland Kaiser, Bausa und Electric Callboy unterstützt. Außerdem wurden mehrere "XXL-Überraschungen" angekündigt.

Trotz der großen Pläne soll das Grundsetting möglichst bewährt bleiben: "Der größte Unterschied zwischen 'TV total' im Studio und 'TV total XXL' in der Lanxess Arena sind die Wege zur Toilette", so Gastgeber Sebastian Pufpaff. "Glücklicherweise bin ich in einem Alter, wo das noch klappt."