Überraschungs-Gast bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert": Auch dieser Rockstar macht mit!

Was dabei herauskommt, hatte VOX bereits in den vergangenen zehn Staffeln eindrücklich unter Beweis gestellt: ein musikalischer Abend der Extraklasse - Gänsehaut-Momente vorprogrammiert!

Die preisgekrönte Musik-Event-Reihe startet nach Angaben des Senders am 23. April mit acht neuen Folgen, in denen sieben Ausnahme-Sänger (plus einen Special Guest) in Südafrika aufeinandertreffen, um sich gegenseitig das Mikro in die Hand zu geben und Songs der anderen Künstler zu performen.

Peter Maffay (74) ist in der elften Staffel von "Sing meinen Song" als Special Guest geladen. © RTL / Markus Hertrich

So ist kein Geringerer als Deutschrock-Star Peter Maffay (74), der in diesem Jahr sein 55-jähriges Bühnenjubiläum feiert, in der elften Staffel der Musik-Event-Reihe dabei und wird für einen Abend in das Tauschkonzert eintauchen.

Da ist nicht nur Gastgeber Johannes Oerding voller Vorfreude, sondern auch der "Über sieben Brücken musst Du geh'n"-Interpret selbst!

"Ich freue mich auf einen Abend voller Musik und Erinnerungen - und das in diesem Kreis toller Künstlerinnen und Künstler", erklärte Maffay vorab gegenüber VOX und offenbarte: "Das habe ich in der Form in meiner langen Karriere auch noch nicht erlebt! Das wird eine Premiere für mich."

Der 74-Jährige, der in diesem Jahr seine letzte große Tournee ("Farewell-Tour 2024") antritt, ist gespannt, wie seine Songs verwandelt und neu interpretiert werden - wohl ebenso wie das Publikum!