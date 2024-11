Um wie viel Gramm Gras zockt Sido beim "Duell um die Geld"? Quiz nach sieben Jahren zurück

Unterföhring - Vor sieben Jahren fand zum letzten Mal die Quiz-Poker-Mischung "Duell um die Geld" statt. Am Montag kehrt die Gameshow mit Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) zurück.

In Sachen Cannabis will Rapper Sido (43) lieber ganz genau nachfragen, ehe er seinen Einsatz macht. © Joyn/Florida TV/Weiya Yeung

Übertragen wird die Sendung jedoch nicht bei ProSieben, sondern auf der hauseigenen Spielwiese für TV-Formate, Joyn.

In der Auftakt-Folge treten Moderatorin Hadnet Tesfai (45, "Five Souls", "Sag die Wahrheit"), "World Wide Wohnzimmer"-Twin Dennis Wolter (34) und Rapper Sido (43) gegeneinander an.

Bei dem Spiel um Allgemeinwissen und Bluff um den Jackpot profitiert man natürlich auch von persönlichen Spezialgebieten, wie eine Frage von Spielleiter Oliver Kalkofe (59) beweist.

"Wie viel Gramm sogenanntes Hasch darf man seit April 2024 zu Hause im Vorratsschrank haben?" Da muss bekennender Cannabis-Fan Sido erst einmal nachhaken: "Wer hat denn Hasch zu Hause? Wir haben doch eigentlich eher Gras."

Klaas bringt aber schnell wieder Ruhe in die Situation: "Niemand hier außer Dir unterscheidet." Doch für alle, die das gerne künftig aber unterscheiden wollen, sei hier kurz erklärt: Marihuana – also Gras – sind die getrockneten Blüten und Blätter der Pflanze, Hasch (Haschisch) ist das getrocknete Harz aus den Drüsenhaaren.