Kult-Bösewichtin kehrt ins TV zurück! SIE ist die Neue bei "Unter uns"

Und Lahnstein hat noch längst nicht genug, denn schon bald wird sie die Schillerallee in ihrer neuen Rolle als smarte Geschäftsfrau Patrizia Neumann-Goldberg aufmischen!

Dabei war ihr Serien-Charakter nicht nur vor so mancher Intrige, sondern sogar vor dem ein oder anderen Mord nicht zurückgeschreckt. Nach (mit Unterbrechungen) 20 Jahren Seifenoper kommt schließlich so einiges zusammen.

So verkörperte die "echte" Lahnstein die Rolle des Kult-Biestes bis 2015 bei "Verbotene Liebe" und kam auch noch einmal im Spin-off "Verbotene Liebe - Next Generation" vor.

Miriam Lahnstein spielte bis 2015 die Rolle der Gräfin von Lahnstein bei "Verbotene Liebe". © RTL/Julia Feldhagen

"Ich darf bei 'Unter uns' eine tolle Rolle mit vielen spannenden und schönen Geschichten spielen und es wird in der Schillerallee so einiges an Aufregung geben, wenn Patrizia Neumann-Goldberg dort einzieht", verspricht die gebürtige Düsseldorferin.

So erfährt Patrizia, die eine große Hotelkette besitzt, dass ihre totgeglaubte Tochter Stella Richter (gespielt von Bettine Langehein, 34) noch lebt. Um wieder Kontakt mit ihrer Erbin aufzunehmen, zieht sie in die Schillerallee. Immerhin soll Stelle einmal ihre Nachfolgerin werden und das Hotel-Imperium führen.

"Für ihr einziges Kind würde Patrizia alles tun. Allerdings verwechselt sie die eigenen Wünsche mit denen ihrer Tochter", gibt RTL.de einen Ausblick auf die weiteren Entwicklungen.

Am heutigen Mittwoch, der gleichzeitig ihr 49. Geburtstag ist, steht Lahnstein erstmals für "Unter uns" vor der Kamera und dreht die ersten Szenen als Patrizia. Ab dem 25. Oktober (17.30 Uhr) wird es ihren Serien-Einstand dann im Free-TV bei RTL zu sehen geben.