Survival-Horror für Reality-Stars: "Wir sind keine Missgeburten!"

Chumphon (Thailand) - Zwölf Reality-Sternchen – von " Love Island " bis " Temptation Island ", von " Prince Charming " bis " Prominent getrennt " – starten am Donnerstag auf Joyn in ein neues Survival-Abenteuer. Bei "Good Luck Guys" müssen sich Duos aufs Nötigste beschränken und treten gegeneinander an, um 20.000 Euro abzusahnen. Die anfängliche Harmonie ist dabei schnell verflogen.

Klare Aufgabenteilung: Yasin Mohamed (32) sucht Melissa Heitmanns (26) Unterwäsche raus. © JOYN/Richard Hübner

Reality-Dauerbrenner Yasin Mohamed (32) ist der Erste, der erfährt, worauf er verzichten muss. Mitnehmen darf er nur zwei Shirts, dreimal Unterwäsche, zwei Shorts, einen Trainingsanzug, eine Badehose, eine Cap, zwei Sportschuhe sowie eine Zahnbürste mit -pasta. Das war's!

"Wie wird meine zukünftige Ex-Freundin aussehen?", scherzt der Münchner, als Teampartnerin Melissa Heitmann (26) auf ihn zuläuft. Nachdem er ihre Slips herausgesucht hat, begutachtet das Duo seine Hütte, in der es neben einem Regal aber nur einen Tisch, einen Topf und ein Messer gibt. Kein Bett. Keine Privatsphäre.

Horror auch für Kevin Schäfer (33): "Ich benutze sehr viele Luxusartikel für mein Gesicht, ich esse gern teuer und ich geh ganz gerne shoppen - also alles, was mit teuer zu tun hat, bin ich auf jeden Fall am Start", so der "Charming Boys"-Kandidat, der nur Klamotten in seiner Teamfarbe mitnehmen soll: "Ich trag doch kein Blau, ey, wie seh ich denn aus?!"

Von der Check-in-Lady erhofft er sich Hilfe mit seinem Gepäck, doch die Thailänderin lehnt ab. "Too hot, hä? In dem Outfit wär mir auch zu heiß, Schätzchen", ist der Kölner pissig. "Ich dachte, ich lasse mich auf ein schönes Abenteuer, aber das ist ja eine Zumutung."

Seine Teampartnerin ist "Yes We Camp!"-Camperin Michaela Barresi (26), die gar nicht auf die Beherbergung der kommenden Tage klarkommt: "Hier stinkt's nach Hund, Ratten, Kühe, alles!"