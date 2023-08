Verdächtiger Post! Ist sie die Nachfolgerin von Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"?

Das Bachelor-Babe Nele Wüstenberg (30) meldete sich in dieser Woche bei ihren Instagram-Followern ab. © Screenshot/Instagram/nelipies (Bildmontage)

Am Dienstag zog sich die Influencerin Nele Wüstenberg (30) auf einmal aus den sozialen Netzwerken zurück. "Heute geht es los in meine geplante Auszeit", erklärte sie ihren Fans in einer Story. "Total komisches Gefühl, aber ich freue mich so so sehr drauf!"

Sie wolle ihr Handy nun für zwei oder drei Wochen zur Seite packen, um ihre Akkus wieder aufzuladen, betonte sie weiter. Oder steckt hinter der Auszeit etwa noch etwas ganz anderes?

Schließlich erklärte Nele auch, dass nach ihrer Rückkehr "wieder so viel Tolles" für sie anstehe, auf das sie sich schon richtig freue. Ob sie damit wohl das Release der zweiten Staffel und eine mögliche neue Liebe nach Drehschluss meint?

Zeitlich würde die Auszeit mit den möglichen Dreharbeiten durchaus zusammenpassen.

Die erste Staffel mit Yeliz Koc wurde zwar erst im Frühling gezeigt, die Dreharbeiten dazu fanden aber bereits im vergangenen Spätsommer statt.