03.08.2023 "Are You The One"-Kandidaten endlich enthüllt! Diese Realitystars sind dabei

Die neuen Kandidaten von "Are You The One Reality Stars in Love" stehen fest! Staffel 3 startet am 17. August bei RTL+.

Von Nico Zeißler, Nicole Reich

Koh Samui (Thailand) – Jetzt dürfen wieder die Profis ihr "Perfect Match" finden - oder bei der Suche danach krachend scheitern. Zwei Wochen vor dem Start der neuen Staffel "Are You The One - Realitystars in Love" hat RTL+ bekannt gegeben, welche 20 (mehr oder minder) bekannten Kandidatinnen und Kandidaten sich der Herausforderung stellen. Mit am Start (v.l.n.r.): Sabrina (26, AYTO 2020), Christina "Shakira" (25, Bachelor in Paradise 2022), Sandra (30, Ex on the Beach 2021, Temptation Island 2022). © Bildmontage: RTL/Frank Beer So manch ein Name dürfte Fans der gepflegten Trash-TV-Unterhaltung bereits geläufig sein.



Christina "Shakira" (25) | war 2022 schon beim Bachelor und Bachelor in Paradise



| war 2022 schon beim Bachelor und Bachelor in Paradise Emanuell (30) | Bachelorette 2022

| Bachelorette 2022 Fabio (30) | Make Love, Fake Love 2023

| Make Love, Fake Love 2023 Kim Virginia (27) | Bachelor 2021, Temptation Island 2021, Bachelor in Paradise 2022

| Bachelor 2021, Temptation Island 2021, Bachelor in Paradise 2022 Marie (26) | AYTO 2021

| AYTO 2021 Marvin (28) | Couple Challenge Winter 2022 mit Bruder Calvin Kleinen

| Couple Challenge Winter 2022 mit Bruder Calvin Kleinen Max (26, Nachrücker) | Make Love, Fake Love 2023

| Make Love, Fake Love 2023 Mike Heiter (30) | u.a. Love Island 2017, Sommerhaus der Stars 2020, Kampf der Realitystars 2022

| u.a. Love Island 2017, Sommerhaus der Stars 2020, Kampf der Realitystars 2022 Paco (27) | Love Island 2021, Kampf der Realitystars 2022

| Love Island 2021, Kampf der Realitystars 2022 Sandra (30) | Ex on the Beach 2021, Couple Challenge 2022, Temptation Island 2022 Die Voraussetzungen sind auch in der dritten Realitystars-Edition des RTL+-Kuppelformats für alle Singles die gleichen: Sie ziehen zusammen unter ein Dach und müssen so lange baggern und flirten, bis sie überzeugt sind, ihr "Perfect Match" gefunden zu haben. Ob ihre Vermutung stimmt, können die Sieger von diversen Challenges in der sogenannten "Matchbox" herausfinden. In den "Matching Nights" müssen dann so viele Paare wie möglich zusammensitzen, um ein Blackout und den damit drohenden Preisgeld-Verlust zu verhindern. Zum Schluss müssen in der finalen "Matching Night" alle "Perfect Matches" richtig erraten werden, um den Jackpot zu knacken - sonst geht die gesamte Gruppe leer aus. So manch ein Name dürfte Fans der gepflegten Trash-TV-Unterhaltung bereits geläufig sein. Die Frauen (hintere Reihe v.l.n.r.): Marie (26), Christina "Shakira" (25), Sandra (30), Alicia (29), Paulina (20). Vordere Reihe (v.l.n.r.): Kim Virginia (27), Jenny (25), Stefanie (26), Sabrina (26). © RTL/Frank Beer Unter anderem am Start: Fabio Knez (30, Make Love, Fake Love 2023), Mike Heiter (31, Love Island 2017, Kampf der Realitystars 2022) und Nachrücker Max Bormann (26, Make Love, Fake Love 2023). © Bildmontage: RTL/Frank Beer Die Männer (v.l.n.r.): Peter (25), Paco (27), Emanuell (30), Mike (31), Danilo (26), Fabio (30), Elia (30), Marvin (28), Steffen (28), Martini "Teezy" (28). © RTL/Frank Beer "Are You The One - Reality Stars in Love" startet am 17. August in Doppelfolgen Sophia Thomalla (33) ist in "AYTO - Realitystars"-Staffel 3 wieder als Moderatorin am Start. © RTL/Frank Beer Moderiert wird "AYTO - Realitystars" wie immer von Sophia Thomalla (33). Eine Änderung zu den vergangenen Staffeln gibt es jedoch: So haben die Dreharbeiten nicht wie zuletzt auf der griechischen Insel Paros, sondern erstmals auf dem thailändischen Island Koh Samui stattgefunden. Die insgesamt 20 regulären Episoden gehen ab dem 17. August wöchentlich (immer donnerstags) in Doppelfolgen bei RTL+ online. Das Finale (26. Oktober) und das Wiedersehen (2. November) werden in den darauffolgenden Wochen jeweils separat veröffentlicht.

Titelfoto: Bildmontage: RTL/Frank Beer