Verwahrloste und unterernährte Esel für 1 Euro im Internet angeboten: "Da wird mir speiübel"

In die SiHo-Ranch werden zwei verwahrloste und unterernährte Esel gebracht. Tierschutzaktivist Ralf Seeger ist fassungslos und will helfen.

Von Karolin Wiltgrupp

Oberscheinfeld - Simone und Horst Dietrich vom Lebenshof "SiHo-Ranch" sind am Limit. Täglich kümmert sich das Ehepaar um rund 60 Schützlinge. Die Tierbabys wollen gefüttert werden, die Katzenstation muss ausgebaut werden und dann kommen noch zwei völlig verwahrloste und unterernährte Esel hinzu. Ein grausamer Anblick, der Tierschützer Ralf Seeger (63) und sein Team fassungslos macht.

Die beiden Eselstuten Josefine und Carlotta wurden im Internet für nur einen Euro angeboten.
Die beiden Eselstuten Josefine und Carlotta wurden im Internet für nur einen Euro angeboten.  © RTL / DOCMA TV

"Die wurden im Internet für einen Euro angeboten", erzählt die Lebenshof-Leiterin in einer neuen Folge "Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein".

Weil Fragen von Tierschützern unbeantwortet blieben, wurden die Tiere von einem Mittelsmann freigekauft und schließlich zum Gnadenhof nach Oberscheinfeld in Mittelfranken gebracht.

Doch wie auf den Bildern der Verkaufsanzeige sehen die beiden Stuten längst nicht mehr aus. Beide sind stark unterernährt, verwahrlost und krank. "Ich kann es nicht ertragen, dass Tiere so vernachlässigt werden. Das geht gar nicht", bricht Simone in Tränen aus.

Auch Ralf Seeger macht der schlechte Zustand der Esel wütend: "Da wird mir immer speiübel, wenn ich sowas sehe. Ich kann die Menschen nicht verstehen, wie sie es so weit kommen lassen können."

Auch Schweine sind auf der Ranch zuhause.
Auch Schweine sind auf der Ranch zuhause.  © RTL / DOCMA TV

Ralf Seeger und sein Team auf der "SiHo-Ranch"

Hoffnung für die beiden Eselstuten

Ralf Seeger (63) mit Lebenshof-Leiterin Simone.
Ralf Seeger (63) mit Lebenshof-Leiterin Simone.  © RTL / DOCMA TV

Ob Josefine und Carlotta überleben, ist fraglich. Tierarzt Achim Allgeier macht bei Röntgenuntersuchungen eine schreckliche Entdeckung: Die Hufbeine beider Stuten sind krankhaft verdreht. "Das sind permanente Schmerzen", erklärt der Bayer.

Doch es gibt Hoffnung: Mit der richtigen Haltung, Behandlung und Fütterung haben die Esel die Chance, noch ein paar Jahre zu leben.

Derweil kümmern sich Seeger und sein Team um den Ausbau der Katzenstation sowie des Schweineauslaufs. Eine Riesen-Unterstützung für Simone und ihren Horst, der aufgrund von Krankheit nicht mehr so belastbar ist.

Eine neue Folge "Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein" seht Ihr am Samstagabend, um 19.10 Uhr, bei VOX oder auf Abruf bei RTL+.

Mehr zum Thema TV & Shows: