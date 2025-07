Eingefangen von zig Kameras: An welchem Körperteil ist dein Kopf, Gigi?

Thailand - Die Verlockungen in der " Villa der Versuchung " sind groß. Für jeden Drink und jeden Snack schmilzt der Jackpot, der schon nach zwei Tagen 130.000 Euro kleiner ist. Inklusive des Kopfgeldes, das für einen Exit draufgeht.

Alles in Kürze

Kate gibt an, dass alles mit ihm nur freundschaftlich sei: "Gigi ist kuschelig drauf, ich bin kuschelig drauf - das passt einfach gut."

Er will neben der Ex von Jakub Merlan-Jarecki (29) pennen, muss dafür erst eine Luftmatratze aufblasen. Gigi ist schnell aus der Puste. "Weil du keinen Sport machst", wirft seine tätowierte Perle ihm vor.

Egal, in welchem TV-Format er ist, Gigi Birofio (25) braucht eine Frau, mit der er anbandeln kann. In der neuen SAT.1-Show nimmt diese Rolle Kate Merlan (38) ein. "Sexuelle Anziehung Bombe, wirklich Bombe", findet der Gigolo.

Ob Toast, Wasser oder Prosecco: Alles hat seinen (hohen) Preis. © Joyn

Für Georgina Fleur (35) hingegen ist Kate ein rotes Tuch. Sie sei "asozial und total daneben. Dein Verhalten uns gegenüber ist einfach asozial. Am ersten Tag dachte ich, ich verschone sie. Dein Geburtstag ist vorbei, Mädel, reiß dich zusammen", poltert die alleinerziehende Mutter in der Entscheidungszeremonie, betitelt die 38-Jährige dort noch als "hässliche Kuh".

Zurück in der Villa will Georgina ihr den exzessiven Cola-Konsum verbieten. Maximal fünf Dosen dürfe sie täglich trinken, findet Fleur. Und liefert eine Erklärung: "Wenn du hier jeden Tag für 10.000 Euro Cola trinkst, gewinnst du am Ende nichts, da machst du den Scheiß umsonst."

Kates Meinung dazu ist Georgina egal, sie habe keine Lust mehr auf das Gelaber, obwohl sie einen Monolog hält. "Ich hab mich bei dir entschuldigt, dass ich dich 'blöde Kuh' genannt hab - ich meinte 'dumme Sau'."

TV- und Streamingtipp: Immer montags erscheint eine neue Episode "Villa der Versuchung" bei Joyn PLUS+, die SAT.1-Ausstrahlung erfolgt jeweils eine Woche später.