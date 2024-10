16-jähriger Leipziger zeigt sein Können bei Ninja Warrior!

Leipzig/Köln - Qualifiziert er sich für das Halbfinale? Am Freitagabend, um 20.15 Uhr, ist der 16-jährige Thorben Lerch bei der 9. Staffel von "Ninja Warrior, ermany" auf RTL dabei.

Thorben Lerch (16) aus Leipzig hat sich bei Ninja Warrior Germany einiges vorgenommen. © RTL / Markus Hertrich

"Einfach mal ballern", das ist offenbar das Motto des jungen Teilnehmers aus der Messestadt.

Und das wird er auf der Parkour-Strecke wohl auch müssen: In jeder der sechs Vorrunden treten rund 40 Ninjas an sieben Hindernissen an, 13 kommen weiter ins Halbfinale sowie mindestens zwei Frauen.

Durchsetzen muss er sich unter anderem gegen Mirko Engel (45) aus Adorf (Erzgebirge).

Besonderer Ansporn: Alle Ninjas, die die Mega-Wand 2.0 schaffen, bekommen neben dem Halbfinalticket noch 5000 Euro Geldprämie.