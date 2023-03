"Voss & Team": An Krebs erkrankte Lehrerin muss um ihre Rente kämpfen

Dessau - Im Juli 2020 änderte sich auf einen Schlag das Leben von Ines Leibner. Ein sogenanntes Multiples Myelom, eine besonders aggressive Form des Knochenmarkkrebses, wurde bei ihr diagnostiziert. Die Sekundarschul-Lehrerin konnte nicht mehr arbeiten, beantragte Erwerbsminderungsrente. Was folgte, war ein monatelanger Kampf mit der Deutschen Rentenversicherung, der schließlich den Einsatz von " Voss & Team " erforderte.

Die Erwerbsminderungsrente soll Menschen davor schützen, im Falle einer Arbeitsunfähigkeit plötzlich ohne Einkommen dazustehen. Die an Krebs erkrankte Lehrerin Ines Leibner sollte diese jedoch nicht erhalten. © Julian Stratenschulte/dpa/dpa-tmn

Als Ines Leibner die Diagnose Knochenmarkkrebs erhielt, betrug ihre Lebenserwartung nach Einschätzung der Ärzte noch maximal fünf Jahre.

Die Lehrerin begann eine Chemotherapie, verlor dabei ihre Haare. Durch die Metastasen in ihrem Körper war ihr Becken schließlich so geschwächt, dass sie eine Gehhilfe benötigte.

Im November 2021 startete sie eine vierwöchige Reha, um ihre Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen. Finanziert wurde diese von der Deutschen Rentenversicherung, wie es bei "Voss & Team" heißt. Während der Therapie stellte sich jedoch schnell heraus: Die Lehrerin wird nie wieder arbeiten gehen können, ist trotz aller Reha-Maßnahmen arbeitsunfähig.

Die Ärzte rieten ihr, einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente zu stellen. Angesichts ihrer Situation sollte dieser ihrer Einschätzung nach ohne Umstände bestätigt werden. Doch Ines Leibner musste warten, bis der Antrag bestätigt wurde.

Das Problem: Nur 72 Wochen lang kann man sich in Deutschland per Gesetz wegen ein und derselben Erkrankung krankschreiben lassen. Um Krankheitstage zu sparen, ging Ines Leibner wieder arbeiten. Trotz Chemotherapie, Gehhilfe und Konzentrationsschwächen unterrichtete sie wieder täglich sechs Stunden an der Dessauer Friedensschule. "Ich musste mit meinem Gepäck treppauf, treppab, musste dabei immer dieser Krücken benutzen. [...] Es geht eigentlich gar nicht."

Im April 2022, fünf Monate nach der Entlassung aus der Reha, bekam sie endlich eine Antwort von der Rentenversicherung. Ihr Antrag auf Erwerbsminderungsrente wurde abgelehnt.