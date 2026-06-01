Joko Winterscheidt kämpft gegen drei "Wer stiehlt mir die Show?"-Neulinge
München - Pünktlich zum Produktionsstart der 12. Staffel "Wer stiehlt mir die Show" hat ProSieben die prominenten Herausforderer von Moderator Joko Winterscheidt (47) bekannt gegeben. Das Interessante daran: Alle drei sind zum ersten Mal dabei.
Diesmal treten an: Komikerin Carolin Kebekus (46), Basketball-Star Mortiz Wagner (29) und Streamer Jens "Knossi" Knossalla (39).
Zusätzlich wird in jeder der sechs neuen Folgen ein Wildcard-Gewinner mit dabei sein und versuchen, Joko vom Moderations-Thron zu stoßen.
"Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Staffel. Was für ein Panel. Was für Namen. Was für eine gute Kombination. So gut die Gäste aber auch sind, so schlecht sind ihre Chancen gegen mich", sagte Joko in einer Pressemitteilung des Senders am Montag.
Auch in der 12. Staffel wird das Finale wieder von Katrin Bauerfeind (43) moderiert. Die sechs neuen Folgen werden im Herbst 2026 ausgestrahlt.
Titelfoto: Joyn/Florida TV/Julian Mathieu/ProSieben/obs