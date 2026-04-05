WSMDS: Joko kommt gut 16 Minuten zu spät in laufende Show!

Da hat Karma zugeschlagen. Nachdem WSMDS-Erfinder Joko zu spät in die eigene Show kam, musste er nun das Staffel-Finale an einen Promi-Gegner abgeben.

Von Marco Schimpfhauser

Unterföhring - Mehr als 15 Minuten, nachdem die Aufnahme bereits angefangen hatte, ist am Sonntagabend Joko Winterscheidt (47) in seiner eigenen Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" im Studio angekommen. Zuvor moderierte er per Videocall aus dem Auto oder ließ eine Zuschauerin kurzerhand aus dem Publikum ans Pult.

Nahm seine eigene Sendung wohl zu sehr auf die leichte Schulter: Format-Erfinder und Dauer-Endboss Joko Winterscheidt (47). © Joyn / Anna Reuter Vorwochen-Moderator Till Reiners (40) scherzte anfangs noch – als niemand wusste, wo denn der Erfinder des Erfolgsformates nach dem Intro und dem Applaus bleibt –, dass er dann halt spontan die Sendung machen könnte.



Dann kam über den Videowürfel der Anruf. Joko sei noch unterwegs, aber den Anfang könne er ja inzwischen auch vom Auto aus leiten. Und ob die Kandidaten noch etwas von der Tanke benötigen würden – er müsse dort ohnehin noch halten. Was Anfangs noch für einen scherzhaften Einspieler gehalten werden konnte, entpuppte sich als wirklicher Videocall. Germany's Next Topmodel "Würde da nicht reinpassen": Heidi Klum schwärmt offen von Toms bestem Stück Erst etwa 16 Minuten nach dem Start der Sendung kam der Moderator – mit den bestellten Snacks von der Tankstelle – ins Studio und übernahm seinen Platz am Pult.

Verspätet zur eigenen Show? Das sollte sich rächen