WSMDS: Joko kommt gut 16 Minuten zu spät in laufende Show!
Unterföhring - Mehr als 15 Minuten, nachdem die Aufnahme bereits angefangen hatte, ist am Sonntagabend Joko Winterscheidt (47) in seiner eigenen Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" im Studio angekommen. Zuvor moderierte er per Videocall aus dem Auto oder ließ eine Zuschauerin kurzerhand aus dem Publikum ans Pult.
Vorwochen-Moderator Till Reiners (40) scherzte anfangs noch – als niemand wusste, wo denn der Erfinder des Erfolgsformates nach dem Intro und dem Applaus bleibt –, dass er dann halt spontan die Sendung machen könnte.
Dann kam über den Videowürfel der Anruf. Joko sei noch unterwegs, aber den Anfang könne er ja inzwischen auch vom Auto aus leiten.
Und ob die Kandidaten noch etwas von der Tanke benötigen würden – er müsse dort ohnehin noch halten.
Was Anfangs noch für einen scherzhaften Einspieler gehalten werden konnte, entpuppte sich als wirklicher Videocall.
Erst etwa 16 Minuten nach dem Start der Sendung kam der Moderator – mit den bestellten Snacks von der Tankstelle – ins Studio und übernahm seinen Platz am Pult.
Verspätet zur eigenen Show? Das sollte sich rächen
Doch die Redewendung lautet nicht umsonst: Karma is a Bitch. Denn wer so belanglos mit seiner Sendung umgeht, muss sich nicht wundern, wenn er sie nicht halten kann.
Das wusste er zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht, aber es sollte die letzte Sendung dieser Staffel werden, die Joko moderiert.
Denn am kommenden Sonntag läuft bereits das Staffelfinale und somit war die Ausgabe am Ostersonntag die letzte Chance, die Sendung zu moderieren.
Und diese sicherte sich Ex-Tennisprofi Andrea Petković (38). "Hol ihn dir! Hol ihn dir, mach ihn fertig", verabschiedete sich Reiners nach dem verlorenen Halbfinale von seiner Kontrahentin – und zeigte dabei auf Winterscheidt.
Petković sollte aus ihren Endspiel-Fehlern aus der ersten Sendung gelernt haben. Mit drei Münzen und dem richtigen Fingerspitzengefühl deklassierte sie den zunehmend verzweifelt wirkenden Format-Erfinder mit 5:2.
Damit ist sie die erste Sportlerin, die "Wer stiehlt mir die Show?" übernehmen wird. "Hast du dir wirklich verdient", gestand Joko im Konfetti-Regen der einstigen Athletin. Am kommenden Sonntag ab 20.15 Uhr auf ProSieben oder auf Joyn läuft das Staffelfinale.
Titelfoto: Montage: Joyn / Anna Reuter (2)