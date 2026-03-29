WSMDS: Show-Dieb Reiners beleidigt Promi-Gegner beim "Traumschiff"-Quiz
Unterföhring - Es war ein kurzes Gastspiel: Nach nur einer Folge hat Format-Erfinder Joko Winterscheidt (47) bereits seine Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" wieder zurückerobert. Doch so kurz es war, so einzigartig sollte es sein.
Vorwochen-Sieger Till Reiners (41) vereinte ZDF und ProSieben in seiner Quiz-Variante, die von vorne bis hinten an "Das Traumschiff" angelehnt war.
"Mein größter Coup. Alles, was ich tu. Ich tu es for you", sang er bei der Eröffnung - mehr schlecht als recht, so ehrlich muss man sein - auf Bryan Adams' "Everything I do, I do it for you".
Joko, der - wie Profis wissen - im Original den Bruder des silbereisernen Kapitäns spielt, saß nach seiner Niederlage nun neben Nico Santos (33), Ex-Tennisprofi Andrea Petković (38) und Wildcard Jonny (36) aus Frankfurt am Main.
Allesamt mit dem Ziel, Gast-Moderator Reiners (41) die Sendung wieder zu entreißen und der Eisberg für dessen Luxusliner zu werden.
"Mein Name ist Till Reiners, ich bin Ihr neuer Host. Gewöhnen Sie sich schon mal an mich", zeigte sich jedoch auch der Kabarettist kampfbereit.
Seine Herausforderer wurden in ZDF-typische Klischee-Klamotten gepackt, damit auch jeder kapiert, wer hier Musiker und wer Tennisstar ist. Damit wurde sich dann gut gelaunt durch die gewohnt unterhaltsamen Spiele gequizzt.
Reiners nutzt Plattform, um "The Roast of ..."-Kunst zu performen
Ein wohl unterschätztes Highlight: Reiners verwandelte das im Traumschiff übliche Kapitäns-Dinner zu einem "Roast"-Event. Eine in der deutschen Medienlandschaft sträflich vernachlässigte Beleidigungs-Kunst.
Vielleicht, weil viele nur glauben, dieses Unterhaltungsformat zu beherrschen - Reiners hat jedoch gezeigt: Er gehört dazu und wurde zu Recht dafür entsprechend bejubelt.
"Nico Santos ist hier. Wenn sie, liebe Zuschauer, viel Aufzug fahren, kennen Sie seine Musik bestimmt", war da nur ein Beispiel von vielen.
Hier konnte er noch austeilen, im Finale musste er jedoch ordentlich einstecken. Denn am Ende stand ihm Routinier Joko gegenüber und gewann klar mit 5:3 im Finale.
Mit Winterscheidts Sieg steht allerdings auch fest: Es gibt nur noch eine Chance, dass jemand aus dem Promi-Gästeteam eine Sendung moderiert.
Und das ist in der kommenden Ausgabe. Ob es gelingt, sehen wir am kommenden Sonntag ab 20.15 Uhr auf ProSieben oder auf Joyn.
Titelfoto: Montage: Joyn/Florida TV / Julian Mathieu (2)