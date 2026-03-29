WSMDS: Show-Dieb Reiners beleidigt Promi-Gegner beim "Traumschiff"-Quiz

Unterföhring - Es war ein kurzes Gastspiel: Nach nur einer Folge hat Format-Erfinder Joko Winterscheidt (47) bereits seine Sendung " Wer stiehlt mir die Show? " wieder zurückerobert. Doch so kurz es war, so einzigartig sollte es sein.

Machte das "Traumschiff" zur Show-Bühne: Till Reiners (41) wollte mit den beiden TV-Flaggschiffen die Kluft zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern schließen. © Joyn/Florida TV / Julian Mathieu

Vorwochen-Sieger Till Reiners (41) vereinte ZDF und ProSieben in seiner Quiz-Variante, die von vorne bis hinten an "Das Traumschiff" angelehnt war.

"Mein größter Coup. Alles, was ich tu. Ich tu es for you", sang er bei der Eröffnung - mehr schlecht als recht, so ehrlich muss man sein - auf Bryan Adams' "Everything I do, I do it for you".

Joko, der - wie Profis wissen - im Original den Bruder des silbereisernen Kapitäns spielt, saß nach seiner Niederlage nun neben Nico Santos (33), Ex-Tennisprofi Andrea Petković (38) und Wildcard Jonny (36) aus Frankfurt am Main.

Allesamt mit dem Ziel, Gast-Moderator Reiners (41) die Sendung wieder zu entreißen und der Eisberg für dessen Luxusliner zu werden.

"Mein Name ist Till Reiners, ich bin Ihr neuer Host. Gewöhnen Sie sich schon mal an mich", zeigte sich jedoch auch der Kabarettist kampfbereit.

Seine Herausforderer wurden in ZDF-typische Klischee-Klamotten gepackt, damit auch jeder kapiert, wer hier Musiker und wer Tennisstar ist. Damit wurde sich dann gut gelaunt durch die gewohnt unterhaltsamen Spiele gequizzt.