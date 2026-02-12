Der Countdown läuft für Reiners, Santos und Petković: Sie wollen sich Jokos Show krallen
Unterföhring - In wenigen Wochen muss Moderator und Format-Erfinder Joko Winterscheidt (47) wieder um seine Sendung fürchten. Am 8. März startet "Wer stiehlt mir die Show?" in die nächste Runde.
Zum elften Mal treten in jeder Folge drei feste Promis und ein wechselnder Wildcard-Kandidat an, um die Sendung übernehmen zu dürfen.
Vermutlich kennen wir auch schon einen der No-Names, der sich neben dem Haupt-Panel positionieren darf.
Felix musste in der letzten Sendung der vergangenen Staffel aufgrund einer – sagen wir – ungünstig-kreativen Regelauslegung trotz korrekter Antwort aus der Show gehen.
Schon damals merkte Joko, dass hier völlig der Wurm drin war, und versprach: Der damals 31-Jährige aus Pößneck (bei Jena) dürfe in der kommenden Staffel noch einmal wiederkommen. Also sein Name dürfte gesetzt sein.
So wie die Namen der Promis: Ex-Tennisprofi Andrea Petković (38), der Musiker Nico Santos (33) und Kabarettist Till Reiners (40) treten an, um sich den Zuschauermagneten zu erobern.
