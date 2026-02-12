Der Countdown läuft für Reiners, Santos und Petković: Sie wollen sich Jokos Show krallen

Unterföhring - In wenigen Wochen muss Moderator und Format-Erfinder Joko Winterscheidt (47) wieder um seine Sendung fürchten. Am 8. März startet " Wer stiehlt mir die Show? " in die nächste Runde.

Sie wollen die Show von Joko Winterscheidt (47, v.l.): Musiker Nico Santos (33), Ex-Tennisprofi Andrea Petković (38) und Kabarettist Till Reiners (40). © Joyn/ProSieben/obs

Zum elften Mal treten in jeder Folge drei feste Promis und ein wechselnder Wildcard-Kandidat an, um die Sendung übernehmen zu dürfen.

Vermutlich kennen wir auch schon einen der No-Names, der sich neben dem Haupt-Panel positionieren darf.

Felix musste in der letzten Sendung der vergangenen Staffel aufgrund einer – sagen wir – ungünstig-kreativen Regelauslegung trotz korrekter Antwort aus der Show gehen.

Schon damals merkte Joko, dass hier völlig der Wurm drin war, und versprach: Der damals 31-Jährige aus Pößneck (bei Jena) dürfe in der kommenden Staffel noch einmal wiederkommen. Also sein Name dürfte gesetzt sein.

So wie die Namen der Promis: Ex-Tennisprofi Andrea Petković (38), der Musiker Nico Santos (33) und Kabarettist Till Reiners (40) treten an, um sich den Zuschauermagneten zu erobern.