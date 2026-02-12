Der Countdown läuft für Reiners, Santos und Petković: Sie wollen sich Jokos Show krallen

Nur noch wenige Wochen, dann muss Moderator Joko Winterscheidt wieder um seine Show bangen. Und vermutlich kennen wir bereits einen der Wildcard-Kandidaten.

Von Marco Schimpfhauser

Unterföhring - In wenigen Wochen muss Moderator und Format-Erfinder Joko Winterscheidt (47) wieder um seine Sendung fürchten. Am 8. März startet "Wer stiehlt mir die Show?" in die nächste Runde.

Sie wollen die Show von Joko Winterscheidt (47, v.l.): Musiker Nico Santos (33), Ex-Tennisprofi Andrea Petković (38) und Kabarettist Till Reiners (40).
Sie wollen die Show von Joko Winterscheidt (47, v.l.): Musiker Nico Santos (33), Ex-Tennisprofi Andrea Petković (38) und Kabarettist Till Reiners (40).  © Joyn/ProSieben/obs

Zum elften Mal treten in jeder Folge drei feste Promis und ein wechselnder Wildcard-Kandidat an, um die Sendung übernehmen zu dürfen.

Vermutlich kennen wir auch schon einen der No-Names, der sich neben dem Haupt-Panel positionieren darf.

Felix musste in der letzten Sendung der vergangenen Staffel aufgrund einer – sagen wir – ungünstig-kreativen Regelauslegung trotz korrekter Antwort aus der Show gehen.

Schon damals merkte Joko, dass hier völlig der Wurm drin war, und versprach: Der damals 31-Jährige aus Pößneck (bei Jena) dürfe in der kommenden Staffel noch einmal wiederkommen. Also sein Name dürfte gesetzt sein.

So wie die Namen der Promis: Ex-Tennisprofi Andrea Petković (38), der Musiker Nico Santos (33) und Kabarettist Till Reiners (40) treten an, um sich den Zuschauermagneten zu erobern.

Wer stiehlt ihm die Sendung? Um ans Moderatoren-Pult zu kommen, muss man erst an Joko vorbei.
Wer stiehlt ihm die Sendung? Um ans Moderatoren-Pult zu kommen, muss man erst an Joko vorbei.  © Joyn/Julian Mathieu/ProSieben/obs

Erneut ist die Staffel sechs Folgen lang und läuft auf Joyn und ProSieben. Winterscheidt nimmt den Wettkampf gewohnt mit sportlicher Ironie: "Ob Andrea Petković, Till Reiners und Nico Santos mir die Show stehlen können? Ist die Erde eine Kugel? Ich denke ja wohl eher nicht!"

Titelfoto: Joyn/Julian Mathieu/ProSieben/obs

