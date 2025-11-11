WSMDS: Olli Schulz' Gemächt und "fabelhafte Titten" leiten erneuten Machtwechsel ein
Unterföhring - Er kam. Er sah. Er siegte – erneut. Rückkehrer Olli Schulz (52) hat es auch bei seiner wiederholten Teilnahme bei "Wer stiehlt mir die Show?" geschafft, Format-Erfinder Joko Winterscheidt (46) vom Thron zu stoßen.
Damit hat nach dem Quoten-Rekord mit Gast-Moderator Olli Dittrich (68) auch "Olli 2" in dieser Staffel das Ruder übernommen.
Bis dahin hatten die Kandidaten wie gewohnt einiges an musikalischen, Gehirnschmalz-strapazierenden und vor allem unterhaltsamen Rätseln und Quizfragen vor sich.
Kollektiv verfiel man nach Spiel zwei Wegen eines Versprechers kurzzeitig in Teenie-Humor.
Das unbeabsichtigte Chaos entstand, als Karoline Herfurth (41) ihre Brille in der Karaoke-Box eines Spiels vergessen hatte.
Olli Schulz machte sich sofort auf, für sie die Brille zu holen. Dittrich scherzte daraufhin, dass er das nur macht, um ihr die Brille verschmieren zu können, damit sie die Fragen doch nicht lesen könne.
Winterscheidt verhaspelt sich und spricht von "fabelhaften Titten"
"Ganz perfide. Oben ein Held ...", stieg Herfurth auf den Gag ein. "... aber unten. Na ja." Als ihr klar wurde, was sie gerade Doppeldeutiges in ihrer Naivität gesagt hatte, war das Gelächter groß.
Hier scherzte Winterscheidt noch über sie: "Falls es einen Preis für perverse Gags auf eigene Rechnung gäbe, dann hat Karo hier abgeräumt." Offenbar hingen seine Synapsen aber selbst länger als erhofft in diesem Gürtellinien-Dialog fest.
Nur Sekunden später kündigte er an: "Kategorie 3 hat den fabelhaften Titten ..." An der Stelle verschlug es ihm die Sprache und die noch nicht ganz abgeklungene Schabernack-Welle schlug im Studio noch einmal hoch.
Titel. Titten. Alle wussten ja, was er meinte. "So schnell ist man hier wieder auf Platz 2, Karo", beanspruchte er den kurz zuvor erfundenen, fiktiven Preis nun doch für sich.
Was er auf jeden Fall nicht für sich beanspruchen kann, ist die nächste Folge. Am kommenden Sonntag muss er – nach seiner Niederlage im Finale gegen Schulz – als Kandidat seiner eigenen Sendung versuchen, die Show zurückzugewinnen.
Alle dürfen gespannt sein, was Olli Schulz ab 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn den Zuschauern dann für eine Show bieten wird.
Titelfoto: Joyn / Julian Mathieu