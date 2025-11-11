WSMDS: Olli Schulz' Gemächt und "fabelhafte Titten" leiten erneuten Machtwechsel ein

Bei seiner letzten Teilnahme hatte Olli Schulz bereits Joko die Show gestohlen. Nun ist es ihm wieder gelungen. Doch der Weg dorthin war teilweise schlüpfrig.

Von Marco Schimpfhauser

Unterföhring - Er kam. Er sah. Er siegte – erneut. Rückkehrer Olli Schulz (52) hat es auch bei seiner wiederholten Teilnahme bei "Wer stiehlt mir die Show?" geschafft, Format-Erfinder Joko Winterscheidt (46) vom Thron zu stoßen.

Kam zurück und trumpfte erneut auf: Musiker und Podcaster Olli Schulz (52) übernimmt kommende Woche wieder das Ruder bei "Wer stiehlt mir die Show?".  © Joyn / Julian Mathieu

Damit hat nach dem Quoten-Rekord mit Gast-Moderator Olli Dittrich (68) auch "Olli 2" in dieser Staffel das Ruder übernommen.

Bis dahin hatten die Kandidaten wie gewohnt einiges an musikalischen, Gehirnschmalz-strapazierenden und vor allem unterhaltsamen Rätseln und Quizfragen vor sich.

Kollektiv verfiel man nach Spiel zwei Wegen eines Versprechers kurzzeitig in Teenie-Humor.

Das unbeabsichtigte Chaos entstand, als Karoline Herfurth (41) ihre Brille in der Karaoke-Box eines Spiels vergessen hatte.

Olli Schulz machte sich sofort auf, für sie die Brille zu holen. Dittrich scherzte daraufhin, dass er das nur macht, um ihr die Brille verschmieren zu können, damit sie die Fragen doch nicht lesen könne.

Winterscheidt verhaspelt sich und spricht von "fabelhaften Titten"

Olli Schulz (52, v.l.), Karoline Herfurth (41), Olli Dittrich (68) und Wildcard-Kandidatin Elmas (23) machten sich auf, Joko Winterscheidt (46, r.) die Show zu stehlen.
Olli Schulz (52, v.l.), Karoline Herfurth (41), Olli Dittrich (68) und Wildcard-Kandidatin Elmas (23) machten sich auf, Joko Winterscheidt (46, r.) die Show zu stehlen.  © Joyn / Julian Mathieu

"Ganz perfide. Oben ein Held ...", stieg Herfurth auf den Gag ein. "... aber unten. Na ja." Als ihr klar wurde, was sie gerade Doppeldeutiges in ihrer Naivität gesagt hatte, war das Gelächter groß.

Hier scherzte Winterscheidt noch über sie: "Falls es einen Preis für perverse Gags auf eigene Rechnung gäbe, dann hat Karo hier abgeräumt." Offenbar hingen seine Synapsen aber selbst länger als erhofft in diesem Gürtellinien-Dialog fest.

Nur Sekunden später kündigte er an: "Kategorie 3 hat den fabelhaften Titten ..." An der Stelle verschlug es ihm die Sprache und die noch nicht ganz abgeklungene Schabernack-Welle schlug im Studio noch einmal hoch.

Titel. Titten. Alle wussten ja, was er meinte. "So schnell ist man hier wieder auf Platz 2, Karo", beanspruchte er den kurz zuvor erfundenen, fiktiven Preis nun doch für sich.

Was er auf jeden Fall nicht für sich beanspruchen kann, ist die nächste Folge. Am kommenden Sonntag muss er – nach seiner Niederlage im Finale gegen Schulz – als Kandidat seiner eigenen Sendung versuchen, die Show zurückzugewinnen.

Alle dürfen gespannt sein, was Olli Schulz ab 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn den Zuschauern dann für eine Show bieten wird.

