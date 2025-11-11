WSMDS: Olli Schulz' Gemächt und "fabelhafte Titten" leiten erneuten Machtwechsel ein

Bei seiner letzten Teilnahme hatte Olli Schulz bereits Joko die Show gestohlen. Nun ist es ihm wieder gelungen. Doch der Weg dorthin war teilweise schlüpfrig.

Von Marco Schimpfhauser

Unterföhring - Er kam. Er sah. Er siegte – erneut. Rückkehrer Olli Schulz (52) hat es auch bei seiner wiederholten Teilnahme bei "Wer stiehlt mir die Show?" geschafft, Format-Erfinder Joko Winterscheidt (46) vom Thron zu stoßen.

Kam zurück und trumpfte erneut auf: Musiker und Podcaster Olli Schulz (52) übernimmt kommende Woche wieder das Ruder bei "Wer stiehlt mir die Show?". © Joyn / Julian Mathieu Damit hat nach dem Quoten-Rekord mit Gast-Moderator Olli Dittrich (68) auch "Olli 2" in dieser Staffel das Ruder übernommen. Bis dahin hatten die Kandidaten wie gewohnt einiges an musikalischen, Gehirnschmalz-strapazierenden und vor allem unterhaltsamen Rätseln und Quizfragen vor sich. Kollektiv verfiel man nach Spiel zwei Wegen eines Versprechers kurzzeitig in Teenie-Humor. Das unbeabsichtigte Chaos entstand, als Karoline Herfurth (41) ihre Brille in der Karaoke-Box eines Spiels vergessen hatte. Olli Schulz machte sich sofort auf, für sie die Brille zu holen. Dittrich scherzte daraufhin, dass er das nur macht, um ihr die Brille verschmieren zu können, damit sie die Fragen doch nicht lesen könne.

Winterscheidt verhaspelt sich und spricht von "fabelhaften Titten"