Quiz-Kandidat fliegt trotz richtiger Antwort raus: Joko macht überraschendes Angebot

München - Das Staffel-Finale von " Wer stiehlt mir die Show? " am Sonntagabend brachte die prominenten Kandidaten an ihre moralischen Grenzen!

Die 10. Staffel "Wer stiehlt mir die Show?" mit Joko Winterscheidt (46) ist zu Ende. © Joyn/Florida TV/Julian Mathieu

Beim Spiel "Leider Teil" musste derjenige, der eine Frage richtig beantwortet, seine gewonnenen Punkte teilen. Die anderen Teilnehmer konnten den Deal annehmen oder eben nicht. "Da kommt es sehr auf die richtige Taktik an", erklärte Joko Winterscheidt (46).

Olli Schulz (52) konnte mit seinem Deal entscheiden, ob Olli Dittrich (69) oder Wildcard-Kandidat Felix (31) die Show verlassen muss. "Ich kann das nicht!", jammerte Schulz, bis Thomas Schmitt (46) aus der Regie ihn erlöste und eine Extrarunde gewährte.

Hier sollte Karoline Herfurth (41) am Ende über das Schicksal von Felix und Olli Dittrich entscheiden. Doch auch die Schauspielerin konnte das nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren.

Am Ende wurde die Entscheidung über eine klassische Runde "Schere, Stein, Papier" gefällt. Der Wildcard-Kandidat verlor und musste sein Koffer packen.

Doch weil Joko merkte, dass das Ganze ein wenig unfair gelaufen war, da sich Olli Schulz und Karoline Herfurth an den Regeln vorbeigemogelt hatten, machte er Felix ein überraschendes Angebot: Der 31-Jährige aus Pößneck bei Jena darf in der kommenden Staffel noch einmal wiederkommen!