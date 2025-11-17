Olli Schulz übernimmt WSMDS: GTA-Show, "Mike Hansen" und Molotowcocktails

Unterföhring - Weil er schon seit Jahren auf "GTA6" wartet und das schon wieder verschoben wurde, hat Vorwochengewinner Olli Schulz (52) bei " Wer stiehlt mir die Show? " die Sendung komplett auf die berühmt-berüchtigte Spiele-Reihe umgemünzt. Bei den Kandidaten saß dieses Mal aber nicht Olli Dittrich (68).

Joko Winterscheidt (46, v.l.), Karoline Herfurth (41) und Olli "Mike Hansen" Dittrich (68) wollen Olli Schulz (52) die Show streitig machen. © Joyn / Julian Mathieu

Er schlüpfte – passend zum Thema – in seine frühere Rolle bei "RTL Samstag Nacht", die Hamburger Rotlicht-Kultfigur "Mike Hansen". Zumindest anfangs.

Aus dem Spiel "Die leichten Fünf" wurde "Die kriminellen Fünf", Schauspielerin Karoline Herfurth (41) saß mit riesen Creolen und Leoparden-Pelz am Pult und Format-Erfinder Joko Winterscheidt (46) trug Flammenhemd und Gesichts-Tattoos.

Selbst Wildcard Victoria (28, Berlin) wurde GTA-mäßig in Sporttrikot, Cap und Silberkette gesteckt.

Statt Vorteilsmünzen gab es Molotowcocktails (quasi einen "Molli Schulz"), Live-Musik kam von "Kaly und den Kopfschlachtern".

Doch neben all diesem Rotlicht- und Straßengang-Flair musste natürlich noch darum gespielt werden, wer in der kommenden Woche das Moderatorenpult übernimmt.