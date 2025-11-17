Olli Schulz übernimmt WSMDS: GTA-Show, "Mike Hansen" und Molotowcocktails

Kiez und Quiz: Der in der Vorwoche siegreiche Gastmoderator Olli Schulz hat aus "Wer stiehlt mir die Show?" eine Hamburger GTA-Variante gebaut.

Von Marco Schimpfhauser

Unterföhring - Weil er schon seit Jahren auf "GTA6" wartet und das schon wieder verschoben wurde, hat Vorwochengewinner Olli Schulz (52) bei "Wer stiehlt mir die Show?" die Sendung komplett auf die berühmt-berüchtigte Spiele-Reihe umgemünzt. Bei den Kandidaten saß dieses Mal aber nicht Olli Dittrich (68).

Joko Winterscheidt (46, v.l.), Karoline Herfurth (41) und Olli "Mike Hansen" Dittrich (68) wollen Olli Schulz (52) die Show streitig machen.
Joko Winterscheidt (46, v.l.), Karoline Herfurth (41) und Olli "Mike Hansen" Dittrich (68) wollen Olli Schulz (52) die Show streitig machen.  © Joyn / Julian Mathieu

Er schlüpfte – passend zum Thema – in seine frühere Rolle bei "RTL Samstag Nacht", die Hamburger Rotlicht-Kultfigur "Mike Hansen". Zumindest anfangs.

Aus dem Spiel "Die leichten Fünf" wurde "Die kriminellen Fünf", Schauspielerin Karoline Herfurth (41) saß mit riesen Creolen und Leoparden-Pelz am Pult und Format-Erfinder Joko Winterscheidt (46) trug Flammenhemd und Gesichts-Tattoos.

Selbst Wildcard Victoria (28, Berlin) wurde GTA-mäßig in Sporttrikot, Cap und Silberkette gesteckt.

Statt Vorteilsmünzen gab es Molotowcocktails (quasi einen "Molli Schulz"), Live-Musik kam von "Kaly und den Kopfschlachtern".

Doch neben all diesem Rotlicht- und Straßengang-Flair musste natürlich noch darum gespielt werden, wer in der kommenden Woche das Moderatorenpult übernimmt.

Letzte Chance für Karoline Herfurth, Joko zu schlagen

Viel Rotlicht, viel Kiez, viel Spaß: Olli Schulz hatte für seine Gewinnstufen-Sieger bereits die Molotowcocktails bereitgestellt.
Viel Rotlicht, viel Kiez, viel Spaß: Olli Schulz hatte für seine Gewinnstufen-Sieger bereits die Molotowcocktails bereitgestellt.  © Joyn / Julian Mathieu

Und so sehr man natürlich als Zuschauer geneigt ist, mal zwei Nicht-Jokos im Finale stehen zu haben, so sehr weiß man, dass die Chancen dafür immer extrem gering stehen.

Auch die am Sonntag gesammelte kriminelle Energie der Sendung hielt den offenbar mit allen Wassern gewaschenen Winterscheidt nicht davon ab, gegen Schulz im Endspiel zu stehen.

Und wie sollte es anders sein: Der Show-Erfinder konnte hier ohne große Probleme überzeugen und sich sein Format zurück erkämpfen.

Am kommenden Sonntag wird also wieder alles auf Anfang gesetzt. Dann lädt "der einzig wahre Moderator", wie er oft angekündigt wird, Joko Winterscheidt, ab 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn zum Staffelfinale.

Und damit ist es die letzte Chance für Karoline Herfurth, mit den beiden Promi-Kollegen gleichzuziehen und zu gewinnen – nur dann halt leider ohne eigene Sendung in der Folgewoche.

Titelfoto: Montage: Joyn / Julian Mathieu (2)

