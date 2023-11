Jokos Abi-Fahrt entscheidet: Franz Kafka rettet bei "Wer stiehlt mir die Show?" den Finalsieg

In die Wüste geschickt: Schauspieler Matthias Schweighöfer (42) schaffte es ins Finale – doch der Sieg blieb ihm verwehrt. © ProSieben/Florida TV / Julian Mathieu

Das Promi-Trio, bestehend aus den Schauspielern Florian David Fitz (48) und Matthias Schweighöfer (42) und der Kabarettistin Hazel Brugger (29), wurde in der zweiten Ausgabe der sechsten Staffel von Wildcard-Gewinner Nico (24) unterstützt.

Fast schon erwartungsgemäß (nach der ersten Sendung) zeigte Fitz, dass man ihm in Sachen Allgemeinbildung nichts vormachen kann – er zeigte bereits man "Die leichten 5", wo die Messlatte liegt. Doch Wissen allein führt nicht zum Sieg.

Vor allem das Musikquiz "Mein lieber Herr Gesaugsverein" hatte es auch in dieser Folge in sich. Wir fassen es mal so zusammen: Man hat nicht gelebt, wenn man nicht "I want it that way" auf Staubsaugern nachgespielt gehört hat.

Nach der ersten Gewinnstufe konnte sich Schweighöfer – punktgleich mit Fitz – die erste Münze schnappen und Wildcard-Gewinner Nico musste durch den Feierabend-Tunnel aus der Sendung marschieren.

Nach der zweiten Gewinnstufe packte auch Brugger ihre Sachen und überließ den beiden Schauspielern das Halbfinale um die Sendung. Zu diesem Zeitpunkt lag Matthias Schweighöfer mit 15 Zählern zwei Punkte vor Florian David Fitz.

Bei "Da hab ich doch prompter die Antwort vergessen" konnte Fitz diesen Rückstand nicht mehr aufholen – und so musste im Finale Show-Erfinder Joko Winterscheidt gegen Schweighöfer ran.