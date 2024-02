Heute ESC-Vorentscheid! Das erste Duell hat Max Mutzke gegen Marie Reim gewonnen

Berlin - Wenn Freitagabend (22.05 Uhr/ARD, ONE, eurovision.de und ARD-Mediathek) der deutsche Act für den Eurovision Song Contest im Mai in Malmö gesucht wird, stehen auch Marie Reim (23) und Max Mutzke (42) auf der Bühne. Beste Promo bekamen sie am gestrigen Donnerstagabend in der ARD-Quizhow "Wer weiß denn sowas?", wo sogar für jeweils rund 30 Sekunden die Musikvideos eingespielt wurden.