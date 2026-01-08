"Wer weiß denn sowas" fliegt aus dem Programm: Das ist der Grund
Hamburg - Kurz nach der ersten Folge im neuen Jahr am Freitag und dem "Morden im Norden"-Duell mit Ingo Naujoks (63) und Sven Martinek (61) am Montag wird die beliebte ARD-Quizsendung "Wer weiß denn sowas?" schon wieder aus dem Programm geworfen.
Statt des Vorabendquiz' steht am Dienstag Wintersport auf dem Programm. Die Übertragung des Finales der Vierschanzentournee wird ab 16.05 Uhr ausgestrahlt.
Bereits im Dezember musste "Wer weiß denn sowas?" mehrfach dem Sportprogramm weichen. Doch ARD-Fans müssen nicht lange auf ihre Lieblingsshow verzichten: Bereits am Mittwoch (7. Januar) läuft die Quizshow wie gewohnt um 18 Uhr weiter.
Dann begrüßt Moderator Kai Pflaume (58) gemeinsam mit den Team-Kapitänen Bernhard Hoëcker (55) und Wotan Wilke Möhring (58) die Schauspielerinnen Annette Frier (51) und Veronica Ferres (60).
Weiter Gäste diese Woche sind:
- am Donnerstag (8. Januar) treffen die beiden "Tagesschau"-Sprecher Susanne Daubner und Thorsten Schröder im Nachrichten-Duell aufeinander. Beide gehören seit 1999 zum Sprecherteam der ARD-Nachrichtensendung.
- am Freitag (9. Januar) spielt der Journalist und Moderator Dirk Steffens gegen den Astronomen Prof. Heino Falcke von der Radboud-Universität Nijmegen
In der vergangenen Woche feierte "Wer weiß denn sowas?" sein zehnjähriges Jubiläum mit einer XXL-Ausgabe. Ex-Teamkapitän Elton (54) nahm dabei als Gast neben seinem langjährigen Kollegen Bernhard Hoëcker Platz. Die Sendung erreichte 4,68 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 21,6 Prozent beim Gesamtpublikum.
Titelfoto: NDR/Morris Mac Matzen