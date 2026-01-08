"Wer weiß denn sowas" fliegt aus dem Programm: Das ist der Grund

Hamburg - Kurz nach der ersten Folge im neuen Jahr am Freitag und dem "Morden im Norden"-Duell mit Ingo Naujoks (63) und Sven Martinek (61) am Montag wird die beliebte ARD-Quizsendung "Wer weiß denn sowas?" schon wieder aus dem Programm geworfen.

Wotan Wilke Möhring (58, r.) ist seit der zwölften Staffel von "Wer weiß denn sowas?" fester Teamkapitän an der Seite von Moderator Kai Pflaume (58) und Bernhard Hoëcker (55, l.). © NDR/Morris Mac Matzen

Statt des Vorabendquiz' steht am Dienstag Wintersport auf dem Programm. Die Übertragung des Finales der Vierschanzentournee wird ab 16.05 Uhr ausgestrahlt.

Bereits im Dezember musste "Wer weiß denn sowas?" mehrfach dem Sportprogramm weichen. Doch ARD-Fans müssen nicht lange auf ihre Lieblingsshow verzichten: Bereits am Mittwoch (7. Januar) läuft die Quizshow wie gewohnt um 18 Uhr weiter.

Dann begrüßt Moderator Kai Pflaume (58) gemeinsam mit den Team-Kapitänen Bernhard Hoëcker (55) und Wotan Wilke Möhring (58) die Schauspielerinnen Annette Frier (51) und Veronica Ferres (60).

Weiter Gäste diese Woche sind: