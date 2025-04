Böse WWM-Panne: RTL ruft falschen Telefonjoker an, Jauch beschimpft Produktionsteam

Köln - Am zweiten Abend der "3-Millionen-Euro"-Woche kam es bei " Wer wird Millionär? " zu einer bösen Joker-Panne. Günther Jauch (68) zeigte sich fassungslos und attackierte das RTL-Produktionsteam!

Im Rahmen der "3-Millionen-Euro"-Woche bei "Wer wird Millionär?" durfte am Montag unter anderem auch Studentin Sophia Rykal auf den Ratestuhl. © RTL / Stefan Gregorowius

Kandidatin Sophia Rykal zählte zu den Glücklichen, die es in der Montagsausgabe auf den begehrten Ratestuhl schafften. Um sich die Chance auf den Jackpot zu erhalten, musste die Studentin in dem Special mindestens 16.000-Euro abräumen.

Ausgerechnet bei dieser Hürde kam es dann zu dem kuriosen Fauxpas. Für die magische Summe wollte Jauch von ihr wissen: "Wessen 23-jähriger Sohn gab Anfang März sein Debüt als Pitcher in der deutschen Baseball-Nationalmannschaft?"

Zur Auswahl standen die Antworten: A) Dirk Nowitzki, B) Steffi Graf, C) Jürgen Klinsmann, D) Katarina Witt. Rykal zeigte sich verunsichert und entschied sich letztendlich dafür, ihren Telefonjoker einzusetzen.

Nach den üblichen Wahlgeräuschen meldete sich jedoch nicht - wie gewünscht - Florian Hupfauer, sondern ein völlig fremder Mann namens Andreas. Auf Jauchs Nachfrage, ob denn da Hupfauer am Apparat sei, blieb es am anderen Ende der Leitung zunächst still.