Dresdnerin bei "Wer wird Millionär?": Schon bei 50 Euro kommt Anja ins Grübeln

Dresden/Köln - Dass Risiko nicht ihr Ding ist, bewies Anja Elzermann am Montagabend bei " Wer wird Millionär? " gleich doppelt. Ein bisschen mehr Wagnis und die Dresdnerin wäre mit mindestens doppelt so viel Kohle nach Hause gegangen.

A: "kon" zerne B: "be" triebe C: "fir" men D: "unter" nehmen

Auf Günther Jauchs (67) Platz nahm also - korrekterweise - die zweifache Mutter Platz. Und kam direkt bei der ersten Frage etwas ins Straucheln. "Ist nach dem Gegenteil von 'über' gefragt, wird der gewiefte Quizkandidat wohl ...?"

In 4,88 Sekunden konnte die Sächsin als Schnellste eine Frage nach Hunderassen beantworten. Allerdings stand zunächst Kim Thiel aus Neumünster auf und freute sich. Die antwortete zwar ebenfalls korrekt, allerdings mit 6,60 Sekunden geringfügig langsamer. Sie bemerkte ihren Fauxpas schnell, hielt sich beschämt die Hand vor den Mund und setzte sich wieder hin.

Nach kurzem Straucheln bei der ersten Frage räumte die Sächsin satte 32.000 Euro ab. © RTL/Stefan Gregorowius

Nie habe es Anja Elzermann aus Dresden weggezogen. Aber was hält sie in der sächsischen Landeshauptstadt? "Die Altstadt ist sehr schön. Ich habe wenige Städte gesehen, die da mithalten können - Luzern war ganz schön, aber ansonsten."

Günther Jauch grätschte rein: "Dazu muss man natürlich sagen, dass an Luzern Weltkriege vorbeigegangen sind, während Dresden furchtbar gelitten hat."

Ihren Partner, mit dem sie seit acht Jahren zusammen ist und zwei Kinder hat, lernte sie über die Plattform neu.de kennen. "Das hat was gekostet, war aber gerade Sonderangebot", lachte sie. "Die anderen Plattformen waren zu teuer, ich war in der Erzieher-Ausbildung und hatte nur Bafög." Stichwort Bafög: Mit der Gewinnsumme von 32.000 Euro will sie ihren noch offenen Bafög-Kredit abbezahlen. Um die 10.000 Euro seien noch offen.

Bitter für die Dresdnerin: Sie hätte mindestens mit 64.000 Euro nach Hause gehen können. Sie traute sich aber nicht auf die richtige Antwort "Dinosaurier" zu setzen bei der Frage, bei welchen Tieren traditionell zwischen Echsenbecken- und Vogelbecken-Vertretern unterschieden werde.

