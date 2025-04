Er ist seit fünf Jahren in Deutschland: Kandidat lernt Deutsch mithilfe von "Wer wird Millionär"

Köln - Als er endlich auf dem heiß ersehnten Ratestuhl von Günther Jauch (68) Platz nehmen durfte, hat sich ein langgehegter Traum für Arman Hodzic (20) aus Oberhausen erfüllt - und das ausgerechnet in der "Drei-Millionen-Euro"-Woche.

Arman Hodzic (20) aus Oberhausen lebt erst seit fünf Jahren in Deutschland. © RTL / Stefan Gregorowius

Der junge Mann ist wohl der größte Fan von "Wer wird Millionär" überhaupt, trägt bei seinem Auftritt sogar eine Jacke mit "WWM"-Logo hintendrauf.

Schon seit seiner Kindheit schaut Arman, der aus Bosnien-Herzegowina stammt und erst seit fünf Jahren in Deutschland lebt, die Sendung mit Quizmaster Jauch - und hat so sogar die deutsche Sprache gelernt.

"Sie haben vor fünf Jahren noch kein Deutsch gesprochen? Nicht den Hauch eines Akzents höre ich bei Ihnen", ist der 68-Jährige baff.

Und auch in Sachen Quizfragen überzeugt der 20-jährige Azubi. Ins Stocken gerät er erst bei der 16.000-Euro-Hürde, bei der er die Antwort auf die Frage "In welchem Monat wurde Gaius Julius Cäsar ermordet?" nicht kennt - und das, obwohl durch den 50:50-Joker nur noch "A: Januar" und "B: März" zur Auswahl stehen, während er "C: Mai" und "D: Juli" bereits eliminiert hat.

Trotzdem will Arman nicht einfach aufhören, schließlich muss er die Frage beantworten, um sich für das große Finale der "Drei-Millionen-Euro"-Woche am Donnerstag zu qualifizieren. "Das Ding ist, ich will unbedingt ins Finale kommen, wenn ich schon hier bin", meint er dazu.

Obwohl er nicht den Hauch einer Ahnung hat, hört er also auf sein Bauchgefühl und tippt intuitiv auf die richtige Antwort "B: März".