Freche Hamburgerin bringt Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" in Bredouille

Iris Oberath aus Hamburg sorgt bei Moderator Günther Jauch (68) für Verzweiflung. © RTL/Guido Engels

Schon beim Gang auf den beliebten Ratestuhl bei Moderator Günther Jauch (68) zeigt sich die ganze Freude bei der Lkw-Fahrerin. "Aaah, Alter! Ich glaub’ dat nicht, hömma", schreit sie durchs Kölner TV-Studio.

Die Hamburgerin wirkt von Beginn an sehr hibbelig, was auch dem Entertainer auffällt. "So warm ist es hier doch gar nicht", so der 68-Jährige.

Doch es folgt prompt die schlagfertige Antwort der Berufskraftfahrerin: "Wechseljahre, Wechseljahre. Mir wird die nächsten zehn Jahre nicht mehr kalt."

Zu ersten Problemen kommt es bereits bei der 300-Euro-Frage. "Bei Keksen und Teilchen, die als Fingerfood verzehrt werden können, handelt es sich sozusagen um ...?" Als Antwortmöglichkeiten stehen A) Reisedaschen, B) Rollgoffer, C) Rucksägge und D) Handgebäck zur Auswahl.

"Ich hab jetzt Tag der hohlen Nuss", gibt Iris Oberath zu. Es sei ein "bisschen peinlich jetzt", schon so früh in der Sendung zu scheitern, weshalb sie noch mal ein bisschen nachgucken müsse.

"Es kann ja nur D sein", stellt die Kandidatin dann fest, lässt sich aber verunsichern und will das Publikum fragen.