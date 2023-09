Gewusst? "Wer wird Millionär"-Kandidat stolpert über deutsche Rechtschreibung und stürzt ab!

Sein Neffe hätte dies ebenfalls gewusst. "Wenn es so weitergeht, bekommt er ne Wildcard von uns", zeigte sich Jauch von dem Wunderschüler beeindruckt.

Als Erstes probierte am gestrigen Montag Tobias Mintert sein Glück. Der Gastronom aus Köln fiel zunächst einmal durch seine Kopfbedeckung auf. Sein Hut im Stil von Indiana Jones war wohl ein subtiler Fingerzeig auf seine Nebentätigkeit als Archäologie-Student.

Tobias Mintert aus Köln wurde am Montag (4. September) eine Frage zur deutschen Rechtschreibung zum Verhängnis. © RTL / Dirk Borm

Souverän meisterte sein Onkel im Anschluss dann die nächsten beiden Fragen. Bei der 32.000-Euro-Marke präsentierte dann die deutsche Rechtschreibung ihre hässliche Fratze: "Wenn selbst der Duden nichts auszusetzen hat, ist alles …?"

Zur Wahl stehen: "tiptopp", "tipp top", "tip top" und "tipptopp". Um das Wissen des Einser-Abiturienten im Publikum weiter auf die Probe zu stellen, ließ Jauch ihn seine Auswahl auf einen Zettel schreiben.

Sein Onkel zückte zunächst den 50:50-Joker. Antwort C und D blieben übrig, doch gänzlich überzeugt war Mintert noch nicht. Also schob er den Zusatzjoker hinterher. Ein Mann, der sich als Hans Schultes vorstellte, tippte auf die Lösung "C".

Der Kölner Gastronom vertraute der Tendenz und legte sich auf "tip top" fest. Die richtige Lösung war allerdings "tipptopp". Somit stürzte der Hutträger auf 500 Euro zurück und verpasste dadurch auch die Qualifikation für das Finale am Donnerstag.

Und Neffe Ben? Der hatte tatsächlich die richtige Schreibweise auf Jauchs Zettel vermerkt. Eine Wildcard spendierte der Moderator dem Musterschüler allerdings trotzdem nicht...