RTL-Hammer: "Wer wird Millionär" startet mit Drei-Millionen-Spezial und Neuerung!

Köln - Ratefüchse, macht Euch bereit: " Wer wird Millionär? " kehrt schon in wenigen Wochen mit neuen Folgen aus der Sommerpause zurück. Zum Start in die neue Quiz-Saison hat sich RTL etwas ganz Besonderes ausgedacht!

Eine Neuerung gibt es allerdings: Auf eine fünfte Ausgabe am Freitag wie bei der dritten "3-Millionen-Euro-Woche" im Januar wird RTL diesmal verzichten. Am 8. September hat der Sender stattdessen "LEGO Masters" im Programm.

Günther Jauch (67) moderiert das beliebte RTL-Quizformat bereits seit dem Startschuss im Jahr 1999. © RTL / Dirk Borm

Das Spielprinzip der Special-Woche bleibt gleich: In den Auswahlrunden kämpfen die Kandidaten um den Einzug in die Finalsendung am vierten Abend. Dafür müssen sie in den Folgen von Montag bis Mittwoch jedoch mindestens 16.000 Euro erspielen.

Nur dann besteht die Chance, den höchsten Gewinn in der Geschichte von "Wer wird Millionär?" abzuräumen. Bisher gelang dies noch niemandem. Der letzte Millionär der regulären Sendung war Ronald Tenholte - und das ist über drei Jahre her.

Im großen Finale am Donnerstag (7. September) unterbreitet Jauch den qualifizierten Kandidaten dann ein Angebot: Wenn sie auf einen Großteil ihres Gewinns aus der Vorrunde verzichten, dann können sie um den 3-Millionen-Jackpot spielen.

Die Ratefüchse können das Angebot natürlich ablehnen und ihren vollen Gewinn behalten. Doch nur wer bereit ist zu zocken, darf auf den heißen Stuhl zurückkehren.