Günther Jauch stellt die Millionenfrage: Zahnarzt räumt bei "Wer wird Millionär" ab!

Er dachte sich: Lesotho sei nicht gerade eine naheliegende Wahl für diese Reihe von Ländern – es sei denn, es handelt sich dabei um die richtige Antwort. Also tippte er kurzerhand und selbst völlig ahnungslos auf C, Lesotho!

Der 68-jährige Quizmaster hatte zuletzt die "Vollkasko-Mentalität" seiner Kandidaten bemängelt. Zahnarzt David Thelen (32) belehrte ihn eines Besseren. © RTL / Stefan Gregorowius

"Das ist die Killerfrage schlechthin", urteilte Jauch, den es vor Aufregung selbst kaum auf seinem Stuhl hielt. Dann folgte die Auflösung: "Ich sage Ihnen einfach, wie es ist. Lesotho ist ... richtig!!! Gibt's das? Der Wahnsinn", jubelte der Moderator.

Dann war der große Moment gekommen und es ploppte die Millionenfrage auf: "Wem sicherte das Ergebnis der Bundestagswahl, bei der erstmals auch Briefwahl möglich war, die Kanzlerschaft?" Konrad Adenauer, Willy Brandt, Helmut Schmidt und Helmut Kohl standen zur Wahl.

"Ich habe mir vorgenommen, nicht zu viel zu zocken. Jetzt ist auch gut", stieg der Zahnarzt ohne große Tamtam schließlich aus. Er hätte auf Brandt getippt, richtig ist aber: Adenauer (1957). Der Absturz auf 500 Euro konnte somit erfolgreich vermieden werden.

Von seinem satten Gewinn will Thelen nun alle vier Tennis-Grand-Slam-Finals in Melbourne, Paris, London und New York besuchen. In seinem Beruf will er weiterhin arbeiten.