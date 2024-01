Knast-Beichte bei "Wer wird Millionär?": Darum saß Günther Jauch im Kittchen

Bei "Wer wird Millionär?" verrät Moderator Günther Jauch (67), dass er mal im Gefängnis war.

Von Florian Fischer

Köln - Bei "Wer wird Millionär?" kommen immer wieder kuriose Geschichten auf den Tisch. So auch in der gestrigen Montagsausgabe (22. Januar), in der Moderator Günther Jauch (67) verraten hat, dass er mal im Gefängnis war.

Günther Jauch (67) moderiert "Wer wird Millionär?" seit dem Start der Quizsendung im Jahr 1999. © RTL / Stefan Gregorowius Als Kandidatin Suzanne Muller auf dem Ratestuhl Platz genommen hatte, packte sie ein verrücktes Mitbringsel aus. Die gebürtige Niederländerin, die nur wegen des Quizmasters in Deutschland geblieben war, hatte nämlich ein altes Foto von Jauch und seinem Kumpel und Kollegen Thomas Gottschalk (73) dabei. "Das hat meine Freundin letztes Jahr in Mexiko fotografiert. An einer Wand bei Chichén Itzá", klärte die Kandidatin auf. Aber warum das alte Foto an der berühmten Maya-Stätte hing, konnte auch die Niederländerin nicht beantworten. Der Moderator konnte es aber nicht fassen. "Was machen Thomas und ich in Mexiko? Und warum? War das ein Eros-Center?", fragte er sich, die Kandidatin und das Publikum. Wer wird Millionär "WWM"-Moderator Günther Jauch ätzt gegen RTL-Mitarbeiter: "Bin empört und bestürzt" Dann offenbarte Suzanne dem gebürtigen Münsteraner, dass sie mal eine Nacht im Gefängnis verbringen musste. Denn sie war mit dem Fahrrad über Rot gefahren und hatte die Strafe nicht bezahlt. Doch dann folgte ein Paukenschlag: Denn auch Jauch legte eine Knast-Beichte ab!

Thomas Gottschalk (73, l.) und der Moderator sind schon seit langer Zeit befreundet. Was beide nicht wussten: In Mexiko hängt ein gemeinsames Foto der beiden. © RTL/Stefan Gregorowius

Kandidatin Suzanne Muller räumt bei "Wer wird Millionär?" ab