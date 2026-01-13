Lustiger Fauxpas bei "Wer wird Millionär": Kandidat merkt rein gar nichts - Jauch spielt mit

Axel Wolf schaffte es in der "Wer wird Millionär?"-Sendung vom Montagabend auf den heißen Stuhl, startete seine Quizrunde jedoch mit einem lustigen Fauxpas.

Von Laura Miemczyk

Köln - Wer es im "Wer wird Millionär?"-Studio auf den heißen Stuhl schafft, darf schon mal mit einer gehörigen Portion Aufregung gegenüber Quizmaster Günther Jauch (69) Platz nehmen. So erging es auch Axel Wolf (29) aus Winterbach. Der Softwareentwickler begann seine Quizrunde mit einem lustigen Fauxpas - und merkte rein gar nichts.

Axel Wolf (29) setzte sich am Montagabend selbstbewusst auf den falschen Stuhl - und konnte sich die lautstarken Lacher aus dem Publikum zunächst nicht erklären. © RTL / Stefan Gregorowius Nachdem sich der 29-Jährige in der Vorrunde als schnellster der anwesenden Kandidaten für den heißen Stuhl qualifiziert hatte, stolzierte der sympathische Baden-Württemberger in die Mitte des Studios - und nahm selbstbewusst lächelnd auf Günther Jauchs Stuhl Platz. Irritiert schaute der Quizmaster seinen Kandidaten an, während das Publikum prompt in lautes Gelächter ausbrach, Wolf selbst konnte sich das Amüsement der Anwesenden jedoch nicht erklären. Verdutzt blickte er zu den lachenden Zuschauern, schaute dann fragend zu Jauch. "Mit dem Publikum stimmt irgendwas nicht, ich werde den Saal demnächst räumen lassen", erklärte der mit ernster Miene und setzte sich seinerseits auf den Kandidaten-Stuhl, ohne sich etwas anmerken zu lassen. Wer wird Millionär Fragen-Wirbel bei RTL-Quiz: Darum droht Günther Jauch plötzlich mit Abbruch! Nach einem kurzen Geplänkel entschied der Quizmaster dann aber doch, Licht ins Dunkel zu bringen und fragte den 29-Jährigen gerade heraus: "Was versprechen Sie sich persönlich von dem Perspektivwechsel, den Sie jetzt bei 'Wer wird Millionär?' eingenommen haben?" Da bemerkte auch der Softwareentwickler, was los war. "Ich sitze auf dem falschen Stuhl! Das hat ne Weile gedauert", lachte er.

"Wer wird Millionär?": Auch Günther Jauch unterläuft lustiger Patzer

Auch Günther Jauch (69) unterlief glatt ein kleiner Fehler - der Telefonjoker musste gleich zweimal angerufen werden. © RTL / Stefan Gregorowius Das war jedoch nicht der einzige Fauxpas des Abends, denn auch Günther Jauch höchstpersönlich unterlief wenig später ein Patzer, der wohl nicht nur das Publikum, sondern auch die Zuschauer vor den Bildschirmen prächtig amüsierte. Bei der 8000-Euro-Frage ("Carlo Ancelotti wechselte im Sommer von der Trainerbank von Real Madrid auf die …? A: der brasilianischen Selecao, B: von Inter Miami, C: des FC Barcelona, D: von Hannover 96") entschied Axel Wolf nämlich, seinen Telefonjoker einzusetzen, doch nach der üblichen Einleitung durch Jauch las beim Start der Stoppuhr plötzlich der 69-Jährige selbst die Frage vor - und zwar ziemlich langsam. Mitten im Satz bemerkte der Quizmaster den Fehler, rief dem Telefonjoker prompt zu: "Ich ruf Sie nochmal an! Jetzt hab ich natürlich viel zu langsam vorgelesen!" Das Publikum kugelte sich vor Lachen. Wer wird Millionär "Wer wird Millionär?": Günther Jauch schießt übers Ziel hinaus - Entschuldigung folgt prompt Beim zweiten Anlauf las dann zwar - wie es sich gehört - der Kandidat selbst die Frage vor, dem Telefonjoker versagte jedoch ausgerechnet in dem Moment der Empfang, in dem es um das Diktieren der korrekten Lösung ging! Mehrfach musste Wolf nachfragen, bis sein Joker schließlich "Brasilien!!!" in den Hörer brüllte und dem 29-Jährigen damit die 8000 Euro sicherte.

Axel Wolf erquizzt sich bei "Wer wird Millionär?" 16.000 Euro