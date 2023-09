Mutter denkt, sie bekommt Drillinge: Die Wahrheit haut sogar Günther Jauch um

Köln - Eine solche Geschichte hat Günther Jauch (67) in seinen rund 24 Jahren als " Wer wird Millionär "-Host auch noch nicht gehört! Es geht um die seltene Geburt von Drillingen, die ein ziemlich unerwartetes Ende genommen hat.

Was dann aber geschah, war für alle Beteiligten eine Riesen-Überraschung: "Es stellte sich heraus, dass noch ein viertes Kind gefunden wurde."

In dem besagten Fall gingen die Ärzte von einer bevorstehenden Drillingsgeburt per Kaiserschnitt aus. Alles wurde entsprechend vorbereitet. Für jedes Baby stand eine Hebamme - darunter auch Bettina Poser - bereit, um die Kleinen im Anschluss zu versorgen.

Sie arbeite in einer großen Klinik, wo verhältnismäßig viele werdende Mütter, die Mehrlinge erwarten, betreut werden, berichtet die WWM-Kandidatin im Kölner TV-Studio.

Die reserviert daherkommende Brillenträgerin mit der brünetten Kurzhaarfrisur hat in ihrem Beruf als Hebamme nach eigenen Angaben schon mehr als 2600 Babys bei ihrem Start ins Leben begleitet. Eine konkrete Geburt ist ihr jedoch ganz besonders im Gedächtnis geblieben.

In der Folge vom heutigen Montag schafft es Quiz-Kandidatin Bettina Poser auf den heißen Stuhl vor Günther Jauch.

Eine Pointe, bei der auch Jauch einigermaßen fassungslos aus der Wäsche schaut. Tatsächlich habe vor diesem Moment niemand geahnt, dass noch ein viertes Baby existiert, versichert Poser auf die verblüffte Nachfrage des Quiz-Masters hin. "Es blieb im Ultraschall immer unentdeckt. Durch das Gewimmel hat man es nie gesehen."

Plötzlich standen die Geburtshelfer vor einer schweren Aufgabe. "Wir haben überlegt: 'Wie bringen wir es den Eltern bei?'", erinnert sich die Hebamme an die skurrile Situation, die ihr in ihrer gesamten beruflichen Laufbahn so wohl kein zweites Mal passieren wird. Immerhin sei die Vorbereitung für "nur" drei Kinder schon "mühevoll und umfangreich" genug.

"Wobei, ganz ehrlich, ob drei oder vier ... ist dann auch egal, oder?", grübelt Jauch schmunzelnd und wird erneut überrascht. Tatsächlich habe die Familie damals "überglücklich" auf die unverhoffte Nachricht reagiert, klärt Poser auf. Der Grund: "Das vierte gefundene Kind war ein Mädchen und die anderen drei waren Jungs."

Jauch lacht und frotzelt: "Das wiederum kann ich verstehen." Rund 20 Jahre ist die Drillings-, die plötzlich zu einer Vierlingsgeburt wurde, inzwischen her.

Wie sich Bettina Poser auf dem Weg zum Jackpot schlägt, gibt es bei "Wer wird Millionär" am heutigen Montagabend (25. September) um 20.15 Uhr bei RTL und im Stream bei RTL+ zu sehen.