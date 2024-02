"Nein, das ist falsch!": Mutter von "Wer wird Millionär?"-Kandidatin kommentiert Ausscheiden

Weil sich die Freundin ihres WWM-Vorgängers vom Gewinn einen Katzenbaum anschaffen möchte, lenkte Moderator Günther Jauch (67) auch bei der Tierärztin das Thema darauf und wollte wissen, wie teuer diese sind. Wolle man einen aus Naturholz, sei man schnell bei 400, 500 Euro. Jauch zeigte sich schockiert. "Was? 500 Euro so ein Kratzding da? Beim Fressnapf ist das billiger!"

A: McEnroe, B: McGonagall, C: McCartney, D: McQueen. CDAB war die richtige Reihenfolge, Sabine Lehmann landete auf dem Kandidatenstuhl, obwohl "ich dachte, ich hätt's falsch".

Im Gegensatz zur Tierärztin wusste ihre Mutter im Publikum die korrekte Antwort auf die 8000-Euro-Frage. © RTL / Stefan Gregorowius

"Welches Hilfsmittel wird von Fachleuten häufig empfohlen, um an einer Amaryllis in der Vase länger Freude zu haben?", las Günther Jauch vor. Zur Auswahl standen: A: Centstück, B: Tesafilmstreifen, C: Brühwürfel, D: Flaschenkorken.

Die Mutter dreier Kinder sagte: "Das wüsste jetzt mein Papa hundertprozentig." Allerdings befand der sich nicht unter ihren drei Anrufjokern.

Beim Blick ins Publikum vergewisserte sich Jauch bei Sabine Lehmanns Mutter, die die richtige Antwort wusste. "Ich weiß es, glaube ich, auch. Ich denk', dass das der Brühwürfel ist", so die Kandidatin. Ihre Mama murmelte: "Nein, das ist falsch!" Und erklärte: "Der Tesafilm, der hält unten den Stiel zusammen."

Die Tierärztin stürzte von 4000 auf 500 Euro ab. Und kann sich immerhin einen Naturholz-Kratzbaum kaufen.