Peinlich-Panne bei WWM: Jauch stellt Redaktion bloß, dann steht das auf seinem Display

Moderator Günther Jauch (68) hatte einen Heidenspaß an den Tippfehlern seiner "Wer wird Millionär?"-Redaktion. © RTL / Guido Engels

In der aktuellen Episode am Montagabend schaffte es unter anderem auch Jonas Kaul (41) auf den Ratestuhl. Für 8000 Euro wollte der RTL-Moderator von ihm wissen: "Was sorgte in den letzten Monaten für Schlagzeilen, weil davon auch hierzulande zahlreiche Hunde betroffen waren?"

Zur Auswahl stehen: A) Vampir-Krankheit, B) Werwolf-Syndrom, C) Monster-Phänomen, D) Zombie-Störung. Sein Gegenüber steht auf dem Schlauch und zückt den Publikumsjoker. Mehr als 80 Prozent tippen auf "B" und liegen damit richtig.

Die Erklärung, was sich genau hinter der Antwort verbirgt, wurde Jauch nach der Auflösung wie gewohnt auf seinem Monitor angezeigt. Demnach soll es nach einer Vergiftung durch Toxine in Rinder-Kauknochen zu neurologischen Auffälligkeiten bei Hunden gekommen sein.

Beim Vorlesen fällt dem Quizmaster sofort ein peinlicher Fehler auf. Die Redaktion hatte in dem Wort "neurologisch" einen Tippfehler eingebaut. Ein gefundenes Fressen für den 68-Jährigen, der sein Team sofort mit jeder Menge Spott und Häme bedachte.