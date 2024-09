Joker-Drama bei "Wer wird Millionär": "Albert Einstein reloaded" wird von Publikum enttäuscht

Köln - Solche Gäste hat Moderator Günther Jauch (68) auch nicht alle Tage bei " Wer wird Millionär ". Mit David Danin (23) ist ein Kandidat in der Spielshow zu Besuch, der einen beeindruckenden Lebenslauf hat. Doch auch der hilft ihm nicht weiter.

David Danin (23) ist studierter Physiker und Philosoph und versucht sein Glück bei "Wer wird Millionär". © RTL / Stefan Gregorowius

Der 23-Jährige hat in seinen jungen Jahren schon einiges erlebt. Denn er ist studierter Physiker und Philosoph. "Albert Einstein reloaded!", zeigt sich Jauch ganz erstaunt.

Aktuell arbeitet David in Amsterdam, zuvor war er jedoch auf der University of Oxford in England.

"Da kommen ja auch nicht gerade die Dümmsten hin", so der Moderator über den Data Scientist.

Und auch sein Abitur lässt sich sehen: Denn sein Schnitt war 1,0, was dem 68-jährigen gebürtigen Münsteraner langsam unheimlich wird.

Das Einser-Abi hat der 23-Jährige aber nicht irgendwo gemacht, sondern auf einem der bekanntesten Eliteinternate Deutschlands: Schloss Salem.

Dennoch hat der Kandidat bei der 4000-Euro Frage schon leichte Probleme. "Welche beliebte Zierpflanze macht ihrem Namen in Bezug auf die Blütenfarbe alle Ehre?" Wandelröschen, Tauschblümchen, Wechselveilchen, Variierglöckchen?", will Jauch wissen.

Der Physiker kommt nicht selbst auf die Lösung, weshalb er den Publikumsjoker nutzt. 75 Prozent der anwesenden Zuschauer sprechen sich für die Antwort A aus.

Das hätte er auch getippt, weil "in Röschen ja auch der Name Rosa drinnen steckt", denkt er laut.

Ganz zur Freude von Jauch, der stichelt: "1,0-Abi und Oxford-Absolvent, wer von uns ist jetzt gerade der Doofe?"